Стрельба Пашинского: суд признал Химикуса потерпевшим - адвокат

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева признал Вячеслава Химикуса, которого ранил народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, потерпевшим, сообщила адвокат раненого Марина Паринова.

"Друзья, мы получили полный текст определения, принятого Печерским районным судом 1 февраля. Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", — написала Паринова на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, как отметила адвокат, прокуратура Киевской области продолжает существовать "в параллельной реальности", где Химикус, прикованный к постели с огнестрельным переломом бедренной кости, не является потерпевшим.

В канун Нового года нардеп Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

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Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.