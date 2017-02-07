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    Стрельба Пашинского: суд признал Химикуса потерпевшим - адвокат

    Тема:

    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (50)

    (обновлено: )2310
    Адвокат Вячеслава Химикуса отметила, что прокуратура Киевской области продолжает существовать "в параллельной реальности", где раненный, прикованный к постели с огнестрельным переломом бедренной кости, не является потерпевшим.
    Раненный нардепом Сергеем Пашинским Вячеслав Химикус
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева признал Вячеслава Химикуса, которого ранил народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, потерпевшим, сообщила адвокат раненого Марина Паринова.

    Сергей Пашинский о требовании опубликовать видео очной ставки
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Пашинский о требовании опубликовать видео очной ставки с Химикусом

    "Друзья, мы получили полный текст определения, принятого Печерским районным судом 1 февраля. Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", — написала Паринова на своей странице в Facebook.

    Вместе с тем, как отметила адвокат, прокуратура Киевской области продолжает существовать "в параллельной реальности", где Химикус, прикованный к постели с огнестрельным переломом бедренной кости, не является потерпевшим.

    В канун Нового года нардеп Сергей Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

    Смотрите также: Пашинский о требовании опубликовать видео очной ставки с Химикусом

    Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.

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