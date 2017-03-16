Парасюк поступил не по-мужски - Савченко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Народный депутат Надежда Савченко раскритиковала поведение коллеги Владимира Парасюка во время конфликта с силовиками.

"В последнее время мы стали часто говорить о депутатском иммунитете. Совсем недавно нам уже рассказывали о том, что у Сергея Пашинского была неприкосновенность, когда он под Новый год стрелял в простого человека. Теперь вот Парасюк. В жизни если кто-то позволяет себе первым кого-то ударить, то он должен быть готов получить сдачи. Как говорится, дал в морду — получил по морде, в драку надо уметь ввязываться. Но если ты народный депутат и знаешь, что у тебя есть определенный иммунитет, то ты не имеешь права даже пальцем тронуть человека, у которой нет такой же неприкосновенности. Это просто не по-мужски", — отметила нардеп.

Вечером, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.