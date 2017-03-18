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    Политика

    Савченко заявила, что готова впустить в Раду десантников из АТО

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    По словам внефракционного нардепа, ей "ребята сами на постах говорят, что готовы развернуть пушки и гахнуть по этой шоколадной Банковой и этой хрустальной, декларируемой, Верховной Раде".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 мар — РИА Ноовсти Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обещает открыть двери десантникам из зоны АТО в парламент и в Администрацию президента на Банковой.

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    По словам нардепа, ей "ребята сами на постах говорят, что готовы развернуть пушки и гахнуть по этой шоколадной Банковой и этой хрустальной, декларируемой, Верховной Раде". 

    "Я им говорю: "Правильно, приедете — я вам двери открою", — сказала Савченко в программе FACE 2 FACE на телеканале ZIK.

    Таким образом парламентарий отреагировала на обвинения в подстрекательстве десантников в зоне АТО со стороны другого нардепа — Татьяны Рычковой ("Блока Петра Порошенко").

    Сама же Савченко отвергла подстрекательство, хотя и призналась, что с воинами АТО разговаривала. "Когда я стояла на Майдане, нам дверь не открывали. А зря, возможно, мы тогда что-то изменили бы… Спрашиваю, приедут ли АТОшники. Они обещают, что все-таки сделают это", — добавила Савченко.

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    Ранее Татьяна Рычкова с трибуны Верховной Рады заявила, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко в феврале посетила украинских военных в зоне проведения спецперации в Донбассе и призвала их покинуть позиции и "ехать в Киев делать государственный переворот".

    По мнению Рычковой, в действиях Савченко есть признаки преступления — "подстрекательство к свержению конституционного строя". 

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