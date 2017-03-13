Соцсети отреагировали на новый имидж Надежды Савченко

Нардеп Надежда Савченко появилась в новом женственном имидже. Новый образ наблюдали зрители канала News One, на котором Савченко является ведущей программы "Субъективные итоги недели".

Нардеп появилась в кадре в наряде зеленого цвета. Также Савченко сделала макияж с яркой красной помадой и уложила волосы. В результате она стала выглядеть более женственной и выразительной.

В эфире тех же "Субъективных итогов недели", Савченко ранее появлялась без макияжа и уложенной прически.

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