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    Фотоленты

    Соцсети отреагировали на новый имидж Надежды Савченко

    (обновлено: )42901
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Судья Алла Бандура
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    соцсети
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    facebook.com/alex.dobroluibov
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Twitter IamKrus
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    facebook.com/alina.semeriuk
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    Twitter dimsmirnov175
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    соцсети
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    facebook.com/maks.nazaroff
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    facebook.com/kryukova
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    facebook.com/Леонид Краснопольский
    Надежда Савченко сменила имидж
    Надежда Савченко сменила имидж
    facebook.com/anton.a.shvets
    Судья Алла Бандура
    Судья Алла Бандура
    vk.com/Максим Равреба

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    Надежда Савченко сменила имидж

    Нардеп Надежда Савченко появилась в новом женственном имидже. Новый образ наблюдали зрители канала News One, на котором Савченко является ведущей программы "Субъективные итоги недели".

    Нардеп появилась в кадре в наряде зеленого цвета. Также Савченко сделала макияж с яркой красной помадой и уложила волосы. В результате она стала выглядеть более женственной и выразительной.

    В эфире тех же "Субъективных итогов недели", Савченко ранее появлялась без макияжа и уложенной прически.

    Смотрите также фотоленту: "Красота — страшная сила": в сети шокированы внешним видом судьи

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