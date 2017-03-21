Савченко пришла в Раду в пуховике и на каблуках

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко пришла в сессионный зал Верховной Рады в пуховике и туфлях на каблуках.

Журналисты выяснили, что верхняя одежда нардепа создана итальянским брендом Sandro Ferrone, основное направление которого — создание коллекций в стиле fast fashion: коллекции отшивают маленькими партиями и постоянно обновляют ассортимент.

strana.ua Надежда Савченко пришла в сессионный зал Верховной Рады в пуховике и туфлях на каблуках

"Такой пуховик, как у Савченко, можно приобрести за 5189 грн. Это куртка свободного кроя. Модель с вязаными рукавами на заклепках, по бокам молнии, есть карманы", — сообщает "Страна".

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В марте Надежда Савченко предстала в новом женственном имидже. Новый образ наблюдали зрители канала News One, на котором она является ведущей программы "Субъективные итоги недели". Нардеп появилась в кадре в наряде зеленого цвета. Также Савченко сделала макияж с яркой красной помадой и уложила волосы. В результате она стала выглядеть более женственной и выразительной.