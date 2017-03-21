наверх
21.03.201717:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко пришла в Раду в пуховике и на каблуках

    (обновлено: )126
    Журналисты выяснили, что такой пуховик, как у Надежды Савченко, можно приобрести за 5189 гривен. Народный депутат явилась перед коллегами, не снимая верхней одежды.
    Надежда Савченко пришла в сессионный зал Верховной Рады в пуховике и туфлях на каблуках
    strana.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко пришла в сессионный зал Верховной Рады в пуховике и туфлях на каблуках.

    Журналисты выяснили, что верхняя одежда нардепа создана итальянским брендом Sandro Ferrone, основное направление которого — создание коллекций в стиле fast fashion: коллекции отшивают маленькими партиями и постоянно обновляют ассортимент. 

    strana.ua
    Надежда Савченко пришла в сессионный зал Верховной Рады в пуховике и туфлях на каблуках

    "Такой пуховик, как у Савченко, можно приобрести за 5189 грн. Это куртка свободного кроя. Модель с вязаными рукавами на заклепках, по бокам молнии, есть карманы", — сообщает "Страна".

    Смотрите также: Соцсети отреагировали на новый имидж Надежды Савченко

    В марте Надежда Савченко предстала в новом женственном имидже. Новый образ наблюдали зрители канала News One, на котором она является ведущей программы "Субъективные итоги недели". Нардеп появилась в кадре в наряде зеленого цвета. Также Савченко сделала макияж с яркой красной помадой и уложила волосы. В результате она стала выглядеть более женственной и выразительной.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Под стенами НБУ митингуют вкладчики
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by