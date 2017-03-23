Гройсман срочно вылетает на место взрыва в Балаклее

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман проинформирован о ситуации на военных складах под Харьковом. В связи с этим он отправился в Харьковскую область. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На постоянной связи с военными, руководством ГСЧС, руководством ОГА, которые координируют мероприятия по ликвидации этой чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Сейчас вылетаю на место", – говорится в сообщении.

Он добавил, что самое важное сейчас – обеспечить безопасность граждан.

В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Позже стало известно, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею.

По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. На территории военного склада продолжаются "взрывы разной интенсивности".