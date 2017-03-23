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    Происшествия

    Гройсман срочно вылетает на место взрыва в Балаклее

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (21)

    (обновлено: )75105
    Премьер отметил, что он находится на постоянной связи с военными, руководством ГСЧС, руководством ОГА, которые координируют мероприятия по ликвидации этой чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман проинформирован о ситуации на военных складах под Харьковом. В связи с этим он отправился в Харьковскую область. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "На постоянной связи с военными, руководством ГСЧС, руководством ОГА, которые координируют мероприятия по ликвидации этой чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Сейчас вылетаю на место", – говорится в сообщении.

    Он добавил, что самое важное сейчас – обеспечить безопасность граждан.

    В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Позже стало известно, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею. 

    По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. На территории военного склада продолжаются "взрывы разной интенсивности".

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    Ситуация в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
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