В Балаклее хранится 138 тыс тонн снарядов - Матиос

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области хранится 138 тысяч тонн боеприпасов, заявил в четверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Общая площадь арсенала — 368 гектаров и 138 тысяч тонн боеприпасов… Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Позже стало известно, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею.

По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. На территории военного склада продолжаются "взрывы разной интенсивности".

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