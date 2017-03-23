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    В Балаклее хранится 138 тыс тонн снарядов - Матиос

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (21)

    (обновлено: )105640
    Как сообщил Анатолий Матиос, общая площадь хранения арсенала боеприпасов в Балаклее Харьковской области составляет 368 гектаров. На данный момент для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала готовится к вылету беспилотник.
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее
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    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. На складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области хранится 138 тысяч тонн боеприпасов, заявил в четверг главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

    Взрывы в Балаклее
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    "Общая площадь арсенала — 368 гектаров и 138 тысяч тонн боеприпасов… Готовится к вылету БПЛА для установления реальных объемов пораженных взрывами площадей арсенала", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

    В Балаклее Харьковской области, где в результате ЧП на территории военной базы в ночь на четверг начали взрываться боеприпасы, объявлена эвакуация. Позже стало известно, что спецкомиссия Минобороны срочно вылетела в Балаклею. 

    По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров, могла стать диверсия. На территории военного склада продолжаются "взрывы разной интенсивности".

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