Ягун: склад снарядов в Балаклее вызывает множество вопросов

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

На военных складах в Балаклее в 2015-ом году уже была попытка диверсии, но тогда пожар удалось локализировать, сообщил министр обороны Степан Полторак. facebook.com/slava.mavrichev Разрушенные осколками снарядов жилые дома Балаклеи

Полторак добавил, что обороноспособность страны не претерпела значительных убытков в результате ЧП в Балаклее, поскольку большая часть боеприпасов сохранялась на других военных складах.

Достаточные ли меры безопасности предприняты на военных складах, атомных электростанциях, химических предприятиях и других стратегических объектах Украины, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун.

(текст публикуется на языке оригинала)

За словами міністра оборони, в Балаклеї була спроба диверсії у 2015-му. Вам щось відомо з цього приводу? Чи було після цього посилено охорону складів?

— Ці склади перебували під особливою увагою, і справді, там проводилися перевірки. Останні перевірка, як заявив голова СБУ, здійснювалася в лютому цього року. Тому всі недоліки були доведені до керівництва Міноборони. І вони, за їхніми словами, були усунені.

Якщо вони були усунені, то чому це не допомогло? Чи має хтось понести відповідальність за це?

— Бачите, яка ситуація. Зараз же є версія про те, що для здійснення цієї диверсії було використано безпілотники. Наскільки це відповідає дійсності, я не знаю, але кажуть, що є свідки, які бачили, які чули, які могли зафіксувати це. І, на жаль, в Україні немає системи, яка б могла забезпечити охорону стратегічних об'єктів від такого виду нападу.

Багато людей знають, як звучить безпілотник?

— Я сам ловлю себе на цій думці, що не знаю, як звучить безпілотник, тому що є різні види безпілотників. Є на електричній тязі, є на двигунах внутрішнього згоряння. І вони летять на досить такій високій висоті. І насправді, їх звичайна людина може не почути. Тим більше, що була мряка, сирість, і це був нічний час, тому я не уявляю, що за свідки, що вони там бачили.

Якщо в 2015 році був прецедент, чому не було нічого зроблено, аби хоча б налагодити систему спостереження за небом, щоби визначити, коли підлітає безпілотник?

— Насправді, якщо поставити собі за мету, то, на жаль, ми нічого не зможемо зробити. Тут стоїть питання глобальніше, що робили склади три роки після початку війни в 70 кілометрах від кордону з РФ. От в чому найбільша проблема. На щастя, не знаю, як це назвати, може, в лапках на щастя, основні боєзапаси там знаходяться в бетонних капонірах. Тобто те, що вибухало і горить, це старі запаси, які неможливо було використовувати в бойових цілях. Вони знаходилися назовні. Але це не рятує ситуацію. Розумієте, є глобальна проблема перебування складів у межах населених пунктів і перебування складів з боєзапасами в безпосередній близькості біля кордонів з агресором. Оце проблема. А все решта — вже похідне. Тому що якщо б це було на відстані хоча б 250-300 кілометрів від зони бойових дій і від кордону, це б тоді зовсім інакша була ситуація. Знаєте, тоді можна було б і забезпечити охорону, забезпечити перехоплення цих безпілотників, і тоді можна було б якісь поставити заслони, за 50 кілометрів, наприклад, від цього об'єкту.

Коли стало відомо, що відбувається ця пожежа і детонація, почали говорити, що, можливо, взагалі частина боєприпасів з цією бази була розпродана. Однак зараз військова прокуратура не розглядає таку версію. На вашу думку, наскільки це розумно?

— Насправді, ніхто не буде відкидати цю версію. Вона, відповідно до чинного законодавства, змушена буде бути перевірена. І у висновках комісії в обов'язковому порядку є відразу три градації. По-перше, це, зрозуміло, що диверсія або теракт. Друга ситуація — це можлива дія з приховування якихось крадіжок. І третя — це халатність. Оці три версії в обов'язковому порядку будуть перевірятися.

Головний військовий прокурор журналістам заявив, що відкрито два кримінальних провадження щодо халатності та щодо диверсії можливої…

— Слухайте, це ж його заява. Я просто знаю, іде перевірка по Міноборони, йде перевірка з боку СБУ. І йде, відповідно, розслідування, яке проводить прокуратура. А висновки Міноборони і СБУ будуть лягати вже в кримінальне провадження. Якщо в цих рамках, як незалежних органів, СБУ і Міноборони, незалежних від прокуратури, будуть визначені зовсім інші обставини, прокуратура не зможе їх ігнорувати.

Протягом останніх двох років були інциденти в Сватовому і зараз у Балаклеї. Чому не можуть налагодити техніку безпеки на таких стратегічних об'єктах?

— Ні, я вважаю, що це просто система так працювала. Розумієте, ми ж залишилися заручниками тої системи, радянської військової, яка ми отримали у спадщину. В країнах НАТО, які ми намагаємося копіювати, вступити, перейняти їхній досвід, там збереження значних засобів ураження не концентрується в одному місці. Вони концентруються по військових частинах, потім по якихось армійських складах, тобто вони якось розподіляються поступово і розподіляються в районах віддалених від населених пунктів і від місць, які можуть бути загрозливими, АЕС чи якісь виробництва небезпечні. Вони до того вже давним-давно прийшли, тому що вони перейшли ці всі моменти. І, на жаль, в нас ситуація була така, що при виведенні військ зі Східної Європи змусили тодішнє керівництво просто тупо поскидати ці всі засоби ураження, які були тоді виведені. А ми не довели до ладу те господарство, яке нам дісталося у спадщину.

Хорошо ли в Украине охраняются стратегические объекты? На этот вопрос также ответили в эфире слушатели "ГС".

Андрій, Київ: Я вам хочу сказати, слухаєш ці версії, аж смішно стає. Уже диверсії, дрони літають. Придумали щось таке. Ми ж всі знаємо прекрасно, що розікрали ті арсенали протягом цих трьохчотирьох років так, що там нічого не лишилося. Але треба сліди замести. А в нас в Україні більше немає нічого. Хай хоч придумають нормальну якусь версію. Дрон летів, бомбу скинув. Божевільня.

Владимир, Киев: У меня мнение не будет оригинальным. До тех пор, пока у нас закономерны безответственность и безнаказанность, это будет проявляться на каждом шагу. Это же вы увидите и по поводу вашего коллеги Шеремета, это же и по поводу убийства, которое было. Оно во всех сферах процветает, потому что это идет от главы государства и по всей горизонтали и вертикали власти.

Александр, Киев: Вы знаете, я лет 40 работал в области радиационной безопасности, когда выезжали на те же АЭС, объекты повышенной опасности. И вот как-то я был в Чехословакии, она тогда еще была Чехословакия, и сравнить там защиту и в Украине. Это небо и земля. Конечно, надо серьезно к этому относиться. Но на все это нужны деньги, на все это нужно желание. А вообще это серьезные вещи.

Светлана Николаевна, Киев: Я не хочу слышать вот эти все версии… Да, они имеют смысл. И хихиканье меня тоже возмущает. Меня беспокоит люди, которые там рядом живут. Я посмотрела вчера репортаж с тех мест, я просто была в ужасе. Почему никто этими людьми не занимается? Все бросились выяснять, какой дрон прилетел. А люди, которые там живут?

Ранее глава Змиевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.

Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.