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    Убийство Вороненкова и взрывы в Балаклее взаимосвязаны - Тандит

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (76)

    (обновлено: )71014
    По мнению советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандита, убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и взрывы на территории военного склада в Балаклее Харьковской области взаимосвязаны.
    Юрий Тандит. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и взрывы на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области взаимосвязаны, заявил в пятницу советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Убийца Вороненкова. МВД - кузница киллеров

    Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что предполагаемый убийца экс-депутата Вороненкова служил 13 месяцев в Нацгвардии и был украинцем. Геращенко заявил, что убийца Вороненкова прошел специальное обучение в школе для диверсантов в РФ.

    "Эти события, которые произошли в Харьковской области, и убийство бывшего депутата Госдумы России, подпадают под план и, к сожалению, взаимосвязаны", — цитирует слова Тандита агентство УНИАН.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко назвал неслучайным, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова произошло в один день со взрывами на складе боеприпасов в Харьковской области.

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    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. По данным полиции, ранения получила женщина. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

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