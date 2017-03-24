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    Число пострадавших из-за взрывов в Балаклее возросло до пяти

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (82)

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    По информации Харьковской облгосадминистрации, по состоянию на 16.00 в результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области пострадали пять человек, из них трое находятся в стационаре.
    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате пожара на военных складах и детонации боеприпасов в Харьковской области Украины увеличилось до пяти, заявила в пятницу заместитель начальника управления здравоохранения областной администрации Галина Сироштан.

    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev
    Разрушенные осколками снарядов жилые дома Балаклеи

    Ранее Сироштан сообщала, что из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области пострадали два человека.

    "По состоянию на 16.00 пострадали пять человек, из них трое находятся в стационаре", — сказала Сироштан, в эфире телеканала "112 Украина".

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    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.

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