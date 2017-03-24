Возросло число пострадавших в результате взрывов в Балаклее

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В Харьковской области госпитализировали еще одну пострадавшую в результате взрывов на арсенале в Балаклее. Об этом в пятницу на брифинге сообщила и.о. начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА Галина Сироштан.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания найдена погибшая женщина 1951 года рождения. Кроме того, в результате попадания снаряда в дом получила осколочное ранение головы женщина 1962 г.р.

По ее словам, сегодня в больницу была доставлена с ушибом головного мозга и травмами конечностей 78-летняя женщина.

"Сегодня была доставлена в Балаклейскую центральную районную больницу женщина 78 лет, которую нашли во время подворного и поквартирного обходов. Сейчас ей оказывают ургентную медицинскую помощь в Балаклейской центральной районной больнице. Я надеюсь, что в ближайшее время она также будет переведена в областную клиническую больницу", — приводит слова Сироштан УНИАН.

Она добавила, что 54-летную женщину, которую вчера доставили в больницу с осколочным ранением в висок, прооперировали, состояние ее здоровья удовлетворительное.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".