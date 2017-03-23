Мощный взрыв на складе боеприпасов в Балаклее

Более 1 тысячи правоохранителей планируется дополнительно привлечь для обеспечения порядка в Балаклее Харьковской области Украины, где горит склад боеприпасов, заявила главный специалист отдела коммуникаций областной полиции Александра Алексеева.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. СМИ заявили о двух пострадавших. По данным полиции, осколочные ранения получила женщина. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

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"На этот час уже задействованы 600 правоохранителей: 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии. Функционируют 16 полицейских постов, которые обеспечивают выезд граждан из города и перекрывают движение на въезд в город… Планируем собрать больше тысячи человек", — сказала Алексеева агентству "Укринформ".

По ее словам, сейчас формируется сводный отряд из дополнительных сил, куда войдут курсанты вузов системы МВД. Алексеева сообщила, что правоохранители продолжат патрулировать город и его окрестности, чтобы не допустить случаев мародерства.

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