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    ГСЧС: около 70% жителей Балаклеи вернулись в город

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (75)

    (обновлено: )51
    Примерно 60-70% жителей уже вернулись как в Балаклею, так и в примыкающие к городу населенные пункты, сообщил руководитель пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.
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    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Около 70% жителей Балаклеи, где горит склад боеприпасов, вернулись в город и его окрестности, сообщил руководитель пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.

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    Ранее Министерство обороны Украины со ссылкой на главу районной администрации сообщило, что с утра пятницы жители Балаклеи начали возвращаться в город.

    "На данный момент где-то процентов 60, около 70% жителей уже вернулись как в город Балаклею, так и в те населенные пункты, которые примыкают к городу", — сказал Лупандин в эфире телеканала "112 Украина".

    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина, еще две ранены. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.

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