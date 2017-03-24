ГСЧС: около 70% жителей Балаклеи вернулись в город

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КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Около 70% жителей Балаклеи, где горит склад боеприпасов, вернулись в город и его окрестности, сообщил руководитель пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин.

Ранее Министерство обороны Украины со ссылкой на главу районной администрации сообщило, что с утра пятницы жители Балаклеи начали возвращаться в город.

"На данный момент где-то процентов 60, около 70% жителей уже вернулись как в город Балаклею, так и в те населенные пункты, которые примыкают к городу", — сказал Лупандин в эфире телеканала "112 Украина".

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина, еще две ранены. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.