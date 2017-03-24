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    Бортник: в Балаклее "сгорели" деньги граждан Украины

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (86)

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    По словам директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, сам факт того, что события в Балаклее могли случиться спустя три года после начала боевых действий, говорит о том, что "тот бардак, который всегда сопровождал нашу армию, продолжается".
    РИА Новости Украина

    "Говорить о версиях достаточно сложно. Я склоняюсь к тому, что ситуация имеет умышленный характер. Все-таки стандартно у нас склады горели в летний период, когда и самовозгорание пороха бывает, и температура воздуха провоцирует пожары, которые приводили к возгоранию складов. За ситуацией в Балаклее кроется чей-то злой умысел", – высказал мнение эксперт во время традиционного пятничного клуба политилогов в редакции РИА Новости Украина.

    Была ли эта диверсия внутренней или внешней – говорить рано, подчеркнул он, а о чем мы можем сказать – что "сгорели наши с вами деньги, которые аккумулированы в этих зарядах": государство потеряло от 6 до 8 миллиардов гривен. 

    "Неоценимы еще экологические потери. Какие химические вещества выделяются в воздух, попадают в почву – этого еще никто не брался считать. И социальные потери, разрушение инфраструктуры, окружающих домов. И огромный урон это нанесет имиджу государства. Утверждать после этого, что у нас новая армия, новое управление – не приходится", – уверен политолог.

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    В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждены два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В результате ЧП погибла женщина. В пятницу военным удалось начать тушение пожара.

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