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    Фотоленты

    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (92)

    (обновлено: )11810
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.
    УНИАН

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    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации.

    По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

    Читайте также: "Да, Минобороны умеет списывать недостачи": соцсети о взрывах в Балаклее

    В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

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