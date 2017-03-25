Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации.

По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

Читайте также: "Да, Минобороны умеет списывать недостачи": соцсети о взрывах в Балаклее

В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.