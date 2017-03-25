На оценку ущерба от ЧП в Балаклее потребуются время и ресурсы - ООН

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. На оценку ущерба, нанесенного населенным пунктам в районе Балаклеи, где накануне произошел пожар на военном арсенале, потребуется значительное время и ресурсы, говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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"Значительное время и ресурсы потребуются для обеспечения безопасности жилых районов перед тем, как можно будет полноценно оценить ущерб. Масштаб ситуации и возможные последствия для окружающей среды могут также потребовать быстрой мобилизации и дополнительных национальных ресурсов, также как и международной технической экспертизы и поддержки", — говорится в докладе за период 23-24 марта.

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В пятницу сообщалось, что пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области полностью потушен. Пиротехники планируют в воскресенье закончить разминирование местности.