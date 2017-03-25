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    В Минобороне сообщили о двух предыдущих ЧП на арсенале в Балаклее

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (88)

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    Пресс-офицер ВС Украины Владислав Селезнев заявил, что за время военных действий в Донбассе дважды возникали чрезвычайные происшествия, связанные с арсеналом в Балаклее.
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. На сохранение баз, складов и арсеналов Министерства обороны Украины в текущем году запланировано потратить 92,3 млн грн, сообщил офицер управления по связям с общественностью ВСУ Владислав Селезнев.

    Взрыв на складе арсенала в Харьковской области
    Фото из открытых источников
    Балаклея – не первая и не последняя: взрывы на военных складах Украины

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

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    "В прошлом году было выделено 56,2 млн грн, в этом году — 92,3 млн грн. То есть деньги на обеспечение живучести складов выделяются и соответствующим образом реализовывается", – сказал Селезнев в комментарии Радио Свобода.

    По его словам, после взрывов в 2005 году на военном складе в Сватово Луганской области был проведен комплекс мероприятий для повышения безопасности на всех складах и арсенал Украины.

    По данным Селезнева, склад в Балаклее, на котором произошел пожар, был создан еще в 1918 году. За время военных действий в Донбассе дважды возникали чрезвычайные происшествия, связанные с этим военным объектом.

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    "Дважды фиксировались нападения на объект. Первый произошел 9 июня 2014 года на границе Харьковской и Донецкой областей. На колонну, которая двигалась из Балаклеи и перевозила боеприпасы, было осуществлено нападение ДРГ. А второй произошел 26 декабря 2015 года при таких же условиях, как в прошлый четверг. Но тогда удалось избежать таких фатальных последствий", – сообщил пресс-офицер.

    Ранее в пятницу Минобороны заявило о полной ликвидации пожара на военном арсенале в Балаклее.

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