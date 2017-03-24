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    Происшествия

    Взрывы в Балаклее продолжаются, есть погибшие - ГСЧС

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (87)

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    Спасатели сообщают, что на технической территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области наблюдаются взрывы разной интенсивности (примерно 1 взрыв на 5 минут).
    Последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В результате взрывов на территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области два человека ранены, один погиб; взрывы различной интенсивности продолжаются, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. 

    Ужасающие последствия взрывов в Балаклее и окрестностях
    facebook.com/slava.mavrichev
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее: локализация огня

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. 

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    "По состоянию на 20 ч. 24 марта на технической территории военного арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются взрывы разной интенсивности (примерно 1 взрыв на 5 минут). Продолжается проведение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 23 марта на территории 65 арсенала Вооруженных сил Украины в пгт. Балаклея Харьковской. По информации Минздрава, ранены 2 человека и 1 человек погиб", — говорится в оперативной сводке ГСЧС. 

    Ранее в пятницу Минобороны заявило о полной ликвидации пожара на военном арсенале в Балаклее. 

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    Балаклея отключена от газоснабжения, в городе временно приостановлено движение транспорта на железнодорожной станции. В прилегающих к месту ЧП районах запрещено движение автомобильного транспорта. Нацполиция выставила 14 блокпостов для отвода автотранспорта на подъездах к зоне эвакуации. Для недопущения мародерства в Балаклее организовано усиленное патрулирование

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