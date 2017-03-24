"Да, Минобороны умеет списывать недостачи": соцсети о взрывах в Балаклее

facebook.com/slava.mavrichev

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Городе Балаклея Харьковской области остается самой горячей точкой Украины. В ночь на четверг, 23 марта, на складе боеприпасов в начался пожар. В результате ЧП погибла женщина, еще два человека получили ранения. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада, сообщалось об эвакуации 20 тысяч жителей. Из-за взрывов возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".

По информации Минобороны, утром пятницы, 24 марта, жители Балаклеи потихоньку начали возвращаться в город. На место происшествия прибыли и силы инженерно-саперных подразделений вооруженных сил Украины и приступили к разминированию территории. Однако по мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ликвидация пожара потребует 3-7 дней.

В украинском сегменте соцсетей сроками разминирования и тушения пожара не особо интересуются. Уже вторые сутки жители всей страны дружно обсуждают: что же стало причиной самого инцидента. Вопреки официальным версиям о диверсии и халатности здесь бытуют совсем иные мнения: "А мне вот кажется, что все, как обычно — украли, продали, на диверсантов списали. Если схема работает и пипл хавает — зачем что-то менять?". "Зашел на рынок. Разговоры у всех только о подрыве склада. "Ревизия должна была быть"-говоря говорят со всех сторон!"

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook