"Да, Минобороны умеет списывать недостачи": соцсети о взрывах в Балаклее

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Городе Балаклея Харьковской области остается самой горячей точкой Украины. В ночь на четверг, 23 марта, на складе боеприпасов в начался пожар. В результате ЧП погибла женщина, еще два человека получили ранения. В связи с детонацией боеприпасов власти решили эвакуировать жителей из 10-километровой зоны от склада, сообщалось об эвакуации 20 тысяч жителей. Из-за взрывов возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность".
По информации Минобороны, утром пятницы, 24 марта, жители Балаклеи потихоньку начали возвращаться в город. На место происшествия прибыли и силы инженерно-саперных подразделений вооруженных сил Украины и приступили к разминированию территории. Однако по мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, ликвидация пожара потребует 3-7 дней.
В украинском сегменте соцсетей сроками разминирования и тушения пожара не особо интересуются. Уже вторые сутки жители всей страны дружно обсуждают: что же стало причиной самого инцидента. Вопреки официальным версиям о диверсии и халатности здесь бытуют совсем иные мнения: "А мне вот кажется, что все, как обычно — украли, продали, на диверсантов списали. Если схема работает и пипл хавает — зачем что-то менять?". "Зашел на рынок. Разговоры у всех только о подрыве склада. "Ревизия должна была быть"-говоря говорят со всех сторон!"