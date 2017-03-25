На территории Балаклеи обнаружено 46 снарядов - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В парламенте о ликвидации этой чрезвычайной ситуации доложил председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Он рассказал, что во время обследования жилого сектора спасатели нашли тело женщины. Еще одна пострадавшая – с осколочным ранением головы — в тяжелом состоянии в больнице

"По предварительным данным, в результате попадания снарядов и возникновения пожаров разрушено 12 частных хозяйственных построек. Взрывной волной и осколками боеприпасов частично повреждены кровли и окна в многоэтажных и частных домах, общеобразовательной школе, железнодорожной станции, молокозаводе и других объектах, расположенных вблизи арсенала", — сообщил Чечеткин.

Что сейчас происходит вблизи артиллерийских складов, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент Сергей Бобок.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що відбувається на артилерійських складах щодо ліквідації надзвичайної ситуації?

— За повідомленнями військових та МНС, сьогодні (24 марта – Ред.) вранці щільність розривів трішечки вщухла, що дозволило військовим провести авіаційну та інженерну розвідку в районі арсеналу. Є повідомлення, що деякі мешканці Балаклеї повертаються у свої будівлі. Це було передбачувано ще вчора, бо, не зважаючи на певну небезпеку, дуже багато евакуйованих залишили вдома домашніх тварин, худобу. І ще вчора вони якось проривалися додому, щоби її погодувати. У Балаклеї працюють деякі магазини, принаймні, частково відновлено енергопостачання. Зараз поліція передає про те, що приймаються дуже великі заходи для того, щоби уникнути мародерства, хоча все ж таки один випадок мародерства сьогодні був зафіксований. Побачили поліцейські на вулиці чоловіка, який несе телевізор, побачивши в свою чергу правоохоронців, він кинув телевізор і втік. Але все ж таки поліція затримала людину, яка схожа на підозрюваного. Більше, за офіційними даними, випадків мародерства не зафіксовано.

Частина людей, які евакуювалися з Балаклеї, намагаються потрапити до Харкова, поїхати кудись, де є їхні родичі. З цим є певні проблеми. Бо зараз довкола Балаклеї припинений рух потягів. Хоча дуже багато евакуйованих розмістилося у своїх родичів у селах. І розгорнуті шість евакуаційних пунктів на базі шкіл сусідніх селищ, в яких евакуйовані можуть отримати їжу, допомогу, ліки, те, що їм потрібно у цій ситуації. За тими даними, що ми маємо, евакуйовані близько 20 тисяч людей. У найбільш складний період був відключений газ та електропостачання 13 тисяч абонентів в Балаклеї та прилеглих селах.

Де найбільш підвищена небезпека? Куди ще мешканців не пускають?

— Найбільш підвищена небезпека поблизу арсеналу. І та жінка, яка була знайдена під завалами, це будинок теж знаходився на вулиці Арсенальній, поблизу бази. Тобто це найбільш серйозний такий. Номінально зона відселення, яка була встановлена вчора за станом на кінець дня, становила десять кілометрів від бази. Але перекриті тільки основні шляхи, тобто в принципі, проїхати туди, якщо дуже хочеться, можна. Звичайно, це робити дуже небезпечно.

В цілому, наскільки масштабні руйнування в цій десятикілометровій зоні від бази? Як часто зараз лунають вибухи?

— Снаряди детонують один від одного, і можна сказати, що дійсно звук менш інтенсивний, ніж був вчора, але вибухи поки що лунають. Що стосується пошкоджень, пошкоджено кілька будинків, в багатьох будинках вибиті вікна, пошкоджені двері вибуховою хвилею. Основну небезпеку становить зараз розльот боєприпасів. Сьогодні зранку в зоні, яка прилегла до території арсеналу, працюють сапери, військові сапери. Було зафіксовано вже, за даними поліції, один-два розриви за 10 хвилин. Це, звичайно, набагато менше, ніж було вчора. Бо вчора я чув просто таку безперервну канонаду, яка не вщухала. Відомо, що вчора було зафіксовано біля 15 загорянь, які всі були ліквідовані. Було 46 заявок з виявленню боєприпасів на території міста, це мова йде про ці снаряди, чи можливо ракети, які просто розлетілися з зони вибуху, всі ці заявки були відпрацьовані вибухотехніками.

Ранее глава Змиевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.

Политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.