Карасев: возвращение Шокина – хитрая кадровая комбинация власти

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Экс-глава Генеральной прокуратуры Виктор Шокин подал иск в Высший админсуд с требованием признать незаконным его увольнение. Ответчиками в этом деле является президент и Верховная Рада. Судебное заседание назначено на 10 апреля.

В декабре 2016 года Виктор Шокин уже обращался с таким иском в Высший административный суд. Тогда иск оставили без рассмотрения. Причина такого решения была чисто формальной: экс-генпрокурор пропустил установленный законом срок обращения в суд.

Почему именно сейчас появился этот иск и кому это выгодно, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Читайте также: Золотарев: Шокин выбрал оптимальный момент для сатисфакции

(публикуется на языке оригинала)

"Тут проблема не тільки в правовій і юридичній площині, але, очевидно, є політична складова.

Якщо на це є згода вищого політичного керівництва, то пан Шокін виграє цей суд і повернеться на посаду генпрокурора. Чому зараз? Тому що, можливо, така кадрова комбінація, кадрова "загогуліна". Луценко може піти або стати кандидатом на посаду прем’єра, є такий сценарій замість нинішнього Володимира Гройсмана, і таким чином звільняє посаду для генпрокурора.

Чому прем’єром? Тому що, очевидно, він тоді поведе на посаді прем’єра фракцію БПП на вибори або парламентські дочасні, або просто сьогодні, можливо, потрібен прем’єр, який би був такою сильною, публічною, медійною фігурою. Не виключаю такий сценарій.

Пан Шокін – людина системна. Навряд чи він би займався таким шуткуючи в тій чи іншій мірі без згоди на це з боку політичного керівництва країни. Тим більше, ви знаєте, були підстави бути ним невдоволеним відставкою свого часу. Це було намагання і вимоги тодішнього американського керівництва, представників адміністрації Обами.

Тоді був такий медовий місяць представників української еліти із західними партнерами. Сьогодні ми бачимо, що медовий місяць закінчився, дійсно, українська еліта бере курс на певне відсторонення і дистанціювання від Заходу. Це бачимо і по тій історії з безвізом, ці всі поправки в Трудовий кодекс так звані, які можуть знову безвіз для України відтермінувати, ми бачимо по е-декларуванню, по громадських організаціях антикорупційних.

Зрозуміло, що безвіз, електронне декларування втягує українську еліту в пастку, за допомогою якої, або за допомогою боротьби із корупцією західні партнери просто різко змінять український правлячий клас. Люди багаті, бізнесмени, заможні зміняться на активістів, наприклад нинішніх топових представників української політики, – через деякий час на їх місці будуть Заліщук, Найєм, Лещенко, можливо, Саакашвілі і таке інше.

Тому немає вже таких домовленостей, зобов’язань, щоб тримати Шокіна у відставці, і немає зобов’язань або перепон для того, щоб повернути Шокіна на посаду. Тим більше, що прокуратура сьогодні потребує такої дисципліни прокурорської, я б сказав, не тільки медійної", – пояснив Вадим Карасьов.

Ранее юрист Юрий Кармазин в эфире "ГС" заявил, что указ об увольнении Шокина, с внесенными изменениями президента, противоречит Конституции.