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    Решмедилова: если смотреть трезво, восстановление Шокина обоснованно

    Тема:

    Дело о покушении на Шокина (32)

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    Анонсированный срок пребывания Юрия Луценко на посту генпрокурора истекает: ему давно пора вперед, а кто-то должен делать накопившуюся работу, считает политолог Александра Решмедилова.
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    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Конец марта-апрель подарит нам большую кадровую ротацию, предвестники этого уже появились – ГПУ, НБУ, СБУ etc, отмечает на своей странице в Facebook политический эксперт Александра Решмедилова

    "Топ-новостью, конечно, стало решение ШОКина, которое для многих стало шоком.

    Хотя если посмотреть трезво и снять розовые очки, то восстановление в должности вполне возможно и обоснованно.

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    Были процедурные нарушения, а именно кнопкодавство. По версии Онищенко голоса массово скупали. Отдельного внимания заслуживает, конечно, и грузинский фактор, который сыграл не последнюю роль.

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    Не секрет, что Шокина "ушли", а именно под давлением США и лично Байдена, руками активистов.

    Плюс ко всему анонсированный срок пребывания Юрия Луценко истекает. Ему давно пора вперед, а кто-то должен делать накопившуюся работу. 

    Юрия Витальевича ждет дальнейшая карьерная лестница. При этом кадровая скамья у Банковой короткая, а глобальная ротация еще впереди. 

    В принципе Луценко и не отрицал, что ГПУ для него это некий трамплин. Так что это только первые весенние цветочки, ягодки будут позднее”, – написала Решмедилова. 

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