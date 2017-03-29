Решмедилова: если смотреть трезво, восстановление Шокина обоснованно

РИА Новости Украина

Конец марта-апрель подарит нам большую кадровую ротацию, предвестники этого уже появились – ГПУ, НБУ, СБУ etc, отмечает на своей странице в Facebook политический эксперт Александра Решмедилова.

"Топ-новостью, конечно, стало решение ШОКина, которое для многих стало шоком.

Хотя если посмотреть трезво и снять розовые очки, то восстановление в должности вполне возможно и обоснованно.

Были процедурные нарушения, а именно кнопкодавство. По версии Онищенко голоса массово скупали. Отдельного внимания заслуживает, конечно, и грузинский фактор, который сыграл не последнюю роль.

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Не секрет, что Шокина "ушли", а именно под давлением США и лично Байдена, руками активистов.

Плюс ко всему анонсированный срок пребывания Юрия Луценко истекает. Ему давно пора вперед, а кто-то должен делать накопившуюся работу.

Юрия Витальевича ждет дальнейшая карьерная лестница. При этом кадровая скамья у Банковой короткая, а глобальная ротация еще впереди.

В принципе Луценко и не отрицал, что ГПУ для него это некий трамплин. Так что это только первые весенние цветочки, ягодки будут позднее”, – написала Решмедилова.

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