Много вариантов и поводов. Почему вернулся Шокин — все версии

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Бывший генпрокурор Виктор Шокин подал иск в Высший административный суд с требованием признать незаконным его увольнение. Ответчиками являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Заседание по делу назначено на 10 апреля.

Какая истинная причина обращения Шокина в суд, какие перспективы иска, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат от фракции БПП, представитель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Валерий Карпунцов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Украинское фото Депутат Верховной Рады Валерий Карпунцов. Архивное фото

Якщо припустити, що буде позитивне рішення суду, чи означатиме, що Шокін може повернутись в своє крісло?

— За прийнятою практикою жоден орган не може підміняти один одного, тобто є виконавча влада, є законодавча влада, є судова влада. Відповідно до компетенції різних влад віднесені різні повноваження. Суду підвідомчі всі спори з будь-яких правовідносин, які виникають в країні. Так було раніше, до змін в Конституцію. Зараз суди розглядають справи там, де є юридичний спір. В даному випадку, наскільки я розумію, я ще не бачив позову самого Віктора Шокіна, досить цікаво буде почитати його, але, наскільки я розумію, він оскаржує сам факт звільнення. Так, і мені сказали, що основним мотивом є те, що здійснювався неправомірний тиск, що це не була його особиста воля піти з посади генпрокурора, а це здійснювався тиск, в тому числі, і на нього, на суспільство, на депутатів, і це рішення не було прийнято відповідно до закону і відповідно до переконань, а було під тиском зовнішніх партнерів і підвідомчих їм організацій зроблено формально і ним особисто. Він особисто написав заяву, ви пам’ятаєте, і в парламент надавав згоду на видання відповідного указу президента, який президент два рази переписував. Наскільки я пам’ятаю, був один указ президента, а згодом був інший, в червні, здається, в зв’язку з тим, що не те формулювання було зазначене, був виправлений указ.

Це може стати підставою для того, щоби було скасоване це рішення, як ви вважаєте? Чи може Шокін повернутись без певного голосування, без нових перепризначень?

— По-перше, щоби президент взяв на себе зобов’язання видати указ про поновлення Шокіна на посаді генпрокурора за умови скасування згоди на його звільнення. Будемо трактувати, що це згода на видання нового указу, що також є, до речі, спільним, треба, в першу чергу, щоби посада генпрокурора була вакантною. Більш того, я вам скажу, Віктор Шокін звільнявся з посади генпрокурора України. Зараз відповідно до змін в Конституцію є дуже багато юридичних тонкощів.

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Може бути вакантною ця посада? Багато хто припускає, що Юрій Луценко може зайнятись виборами?

— Може зайнятись будь-чим, але за однієї умови – його особистої волі.

Я поки що не бачу, щоби в нього була воля так швидесенько покинути посаду генпрокурора і зайнятись тим, чим… Він же ще молодий політик, і я не думаю, що він буде закінчувати кар’єру політичну. Я думаю, вона тільки починається в нього.

Різні версії. Говорять, що він в разі відставки Гройсмана може очолити уряд.

— Я все таки юрист, і готовий давати коментарі з приводу юридичних фактів чи подій. А зараз ми кажемо: а якщо Луценко піде, а якщо Гройсман піде? А якщо не піде ні один, ні другий, то що? А якщо Віктора Миколайовича просто не влаштовує формулювання в зв’язку з тим, що там якийсь строк йому десь не зараховують, при банальному навіть припущенні, що нарахування пенсії. Все може бути. Або, наприклад, Віктор Миколайович теж думає: раз ви такі розумні, давайте я вас потреную в юридичній нормі, а то всі ви про закон забули, займаєтесь політикою, а все ж таки давайте я вам дам електричного струму, щоби ви трошки пообговорювали інші події. Віктор Миколайович чоловік монументальний, фундаментальний, розумний, він би просто так би нічим не займався.

А ви як думаєте, чому це питання було підняте? Говорять, що дуже малий кадровий запас у президента, і якщо б місце генпрокурора було б вільне, то тимчасово Шокін міг би його потримати для іншого кандидата.

— Зовсім проста відповідь. Мені як конституціоналісту досить просто на неї відповідати. Допоки в нас система складна призначення генпрокурора є, допоки, зрозуміло, генпрокурору прийдеться балансувати між президентом, парламентом, а в парламенті навколо різних політичних сил, але в будь-якому випадку з того генпрокурора, який буде чисто проходити через парламент із дотриманням всіх процедур юридичних, він не буде стовідсотковим виконавцем будь-чиєї волі, чи парламенту, чи якоїсь фракції, чи президента. Звичайно, він буде прислухатись, але, знову ж таки, він все рівно буде намагатись максимально витримувати норму закону для того, щоби потім зберегти своє реноме.

Чи отримували ви сьогодні так звані "темники" від президента про те, як коментувати можливість вето чи не вето змін до закону про електронне декларування, які стосуються антикорупціонерів, громадських активістів?

— Я вам скажу: що значить "темники"? Тобто вказівки, як що коментувати? Вказівок жодних немає. Повірте, мені тяжко якісь вказівки дати. Хоча я є одним із спікерів фракції, тобто я "говорящий" народний депутат, я коментую те, що належить до моєї компетенції.

Своїм баченням ситуації, чого домагається Віктор Шокін, звернувшись до суду, поділився в ефірі "ГС" позафракційний народний депутата та заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій.

УНИАН Виталий Куприй

Чи може в разі позитивного рішення суду Віктор Шокін автоматично повернутись в своє крісло?

— Я одразу хочу сказати, що президент Порошенко однозначно впливає і диригує це все, тому що він особисто зі мною спілкувався і переконував ще в 2015 році голосувати за Шокіна. Тоді він був ще кандидатом в генпрокурори і наробив мені обіцянок, сказав, що це його людина. Тому однозначно, якщо хоче президент, якщо він, знаю, впливає на суди, якщо він дасть вказівку іншим посадовим особами не робити спротив, зіграє такий собі "договірняк", не буде оскаржувати, не буде нормально розглядати в судах, то це можна зробити швидко і повернути. Але це настільки небезпечно повернення Шокіна, оскільки вся світова спільнота вже буде слідкувати за цим всім, і це може призвести до того, що він, дійсно, стане нерукопожатим ніде. Але ми вже аналізували з колегами, чому таке може бути — або приструнити Юрія Луценка і, дійсно, щоби він робив певні речі, які каже президент, а якщо, дійсно, повертати Шокіна, то це заявка на дострокові президентські вибори, щоби узурпувати повністю владу, оскільки Юрій Луценко не робить всі замовлення, фактично не підкоряється на протиправні зараз дії.

Політолог Вадим Карасьов вважає, що саме під тиском євроспільноти і був звільнений Шокін, і зараз ми або не сподіваємось на фінансову допомогу, або ж, дійсно, справа йде до виборів…

— Я ще раз хочу сказати, що повернуть тільки тоді, коли президент Порошенко дасть добро. Поки що це може бути гра із залякуванням самого Юрія Луценка. Я все-таки сподіваюсь, що не дійде ні до якого позитивного рішення суду, оскільки сам беручи участь в деяких процесах, в тому числі, проти Петра Порошенка в адміністративних судах, я знаю, що справа може розглядатись роками. От у мене один позов з президентом вже два роки розглядається. Тому якщо б був нормальний захист, якщо б робив спротив президент, оскільки оскаржується його указ і оскільки там постанова ВР, то це може нічого не дати в найближчій перспективі рік —півтора.

Якщо буде "договорняк", як ви кажете, то справа може не роками лежати.

— Так. Якщо не договорняк, це буде вказівка, як це робиться завжди у нас і президент Порошенко повністю бере на себе відповідальність за повернення Шокіна, я вважаю, в незаконний спосіб, тому що все тоді розглядалось більш менш нормально і правильно. Це як Янукович свого часу повертав рішенням Конституційного суду собі повноваження, які не були передбачені Конституцією. Це був заколот. І це буде також спроба. Це узурпація влади називається.

Навіщо залякувати Луценка?

— У мене була думка, я слухав заяви Луценка щодо блокади і чув, що його заява була поміркована, він розумів, що не можна створювати ці прецеденти, людей переслідувати, які беруть участь в цих заходах і, можливо, також зараз Порошенку треба буде розбиратись з Садовим, з його найближчими опонентами, з "Батьківщиною", "УКРОПом". І Юрій Луценко, я думаю, не здатний виконувати бездумно накази,оскільки більшість їх неправомірна.

Саме для цього, можливо, потрібен і Віктор Шокін?

— Так. Він вже довів, що він це може.

Прогнозують відставку уряду і Гройсмана, а Луценко займе місце прем’єра. Наскільки зараз можлива відставка уряду?

— Я хочу сказати, що Гройсман, якщо він піде, то куди він піде? Він буде знищений як політичний діяч, і, однозначно, він буде робити всякий супротив. Юрій Луценко на посаді прем’єра – це неможливо навіть собі уявити. Це журналіст. Якщо Гройсман хоч якось на ринку торгував, хоч якісь економічні відносини знає, незважаючи на куплений диплом правовий.

Кажуть, що у ВР депутати збирають голоси за Луценка. Щось ви про це чули?

— Шоу розігрують просто. Це неможливо, фізично неможливо.

Чим ви поясните таку активність Шокіна?

— Я пояснюю грою, яку затіяв президент України, тому що, ще раз кажу, особисто він мені в присутності свідків казав, що це його людина і буде виконувати всі його накази. Я думаю, що минуло два роки, але нічого за цей час не змінилось і тоді, коли пан Шокін звільнявся під тиском європейської спільноти і громадськості української, тоді також президент переконав його написати заяву. Це ж очевидно.

Юрій Луценко має стрижень, він може щось сказати. Шокін не може нічого сказати. Це тінь президента, яка буде виконувати всі брудні речі. Тому його хочуть повернути, мабуть.

Ранее юрист Юрий Кармазин заявил, что указ об увольнении Шокина, с внесенными изменениями президента, противоречит Конституции.

Политтехнолог Екатерина Одарченко подчеркнула в эфире "ГС", что логика подбора ключевых должностных лиц в Украине, в том числе и на должность генпрокурора, связана с интересами финансово-промышленных групп.