Сайт Единого госреестра не работает, но Гройсман подал е-декларацию

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман подал электронную декларацию о доходах за минувший год. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook.

Гройсман подчеркнул, что делает это регулярно с 2006 года, последние две декларации подал в электронном виде.

"Как и ранее, большую часть моих доходов приносит имущество, которое я приобрел в основном еще тогда, когда занимался бизнесом — до 2006 года. Благодаря этому я всегда мог чувствовать себя независимым и все эти годы, будучи изначально городским головой, а в последние годы работая в Киеве. Достигнув успеха в бизнесе, я пошел тогда во власть, потому что хотел изменить свой город. Теперь гораздо более серьезный вызов, но я верю в успех нашего государства. И хотел бы, чтобы еще одним подтверждением этому стало то, что, как я и обещал — большую часть задекларированной ранее наличности, а также прошлогодних доходов в 2016 году моя семья разместила на счетах в украинских банковских учреждениях", — сообщил премьер.

Отметим, на данный момент сайт Единого государственного реестра деклараций не работает. На его главной странице размещена информация о проведении технических работ.

Скриншот Сайт Единого государственного реестра деклараций

Напомним, на заседании правительства 29 марта премьер-министр Владимир Гройсман призвал всех членов НАПК уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Единого реестра электронных деклараций.

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Единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. Вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за умышленное непредставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.