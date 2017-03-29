Названо количество поданных е-деклараций

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Почти 1 миллион 350 тысяч электронных деклараций поданы в Единый государственный реестр, "несмотря на все проблемы" с запуском системы, заявил председатель Госспецсвязи Леонид Евдоченко во время заседании правительства в среду.

По его словам, по итогам 2016 года в реестре было сохранено около 115 тысяч документов, после чего, учитывая ожидавшуюся нагрузку, были увеличены скоростные каналы защищенной передачи данных до 2 гигабит.

При этом он признал, что в аппаратном оборудовании передача данных в хранилище осуществляется при скорости в 29 мегабит на секунду.

"Если техническими средствами не удастся решить этот вопрос, предлагаются организационные. Есть категория лиц, которые должны подавать электронные декларации до 1 мая", — заявил Евдоченко.

В Украине с осени 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность. По закону, за исключением определенных категорий, чиновники должны подать декларации до 1 апреля.

Читайте также: В соцсетях нездоровый ажиотаж по е-декларациям "грантоедов и прочих прилипал"

В течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак заявила, что публичный доступ к реестру закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации.

Смотрите также: Гройсман советует Корчак подать в отставку: вы провалили все, что могли

В среду на заседании Кабмина произошел конфликт между Корчак и премьер-министром Владимиром Гройсманом, который раскритиковал работу реестра и призвал Корчак и членов НАПК уйти в отставку. Она ответила отказом на "предложение" главы правительства.