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    Гройсман - Корчак: из-за вас декларантов могут посадить на два года

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    Владимир Гройсман и Наталия Корчак на заседании правительства
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду обвинил главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак в бездеятельности.

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    Официальный сайт партии "Батькивщина"
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    Премьер также заявил, что из-за неработающего Госреестра электронных деклараций чиновникам, которые не смогли заполнить и вовремя подать декларации, может грозить до двух лет тюрьмы. 

    Корчак в свою очередь призвала премьера обсудить возникшие проблемы.

    "Я призываю, чтобы мы просто сели и обсудили те существующие проблемные места. Мы постоянно пытаемся говорить системным администраторам. Мы делаем свою работу", — сказала на повышенных тонах Корчак.

    "Вы сядьте и сделайте свою работу… Я Вас попрошу, вон там зеркало, Вы можете стать и сама на себя кричать. Вы успокоитесь и просто добросовестно делайте свою работу. Но я подчеркиваю, то, что Вы делаете своей бестолковостью и бездеятельностью, вы сами неспособны организовать свою работу, работу вашего сайта и таким образом вы ставите всех людей (декларантов — Ред) перед угрозой двух лет тюрьмы. И таких людей сотни тысяч", — заявил Гройсман.

    Ранее на заседании Кабмина Гройсман посоветовал Наталье Корчак и всем членам НАПК подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций.

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    Ранее Министерство юстиции обвинило НАПК в разрушении антикоррупционной реформы из-за сбоев в системе е-декларирования. В ведомстве подчеркнули, что потребуют от НАПК публичной позиции относительно сбоев в системе е-декларирования.

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