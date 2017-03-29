Глава НАПК назвала ответственных за проблемы с реестром е-деклараций

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Украинские специальные системы" ("УСС") обязалось в ближайшее время наладить работу реестра электронных деклараций, сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

"В ходе совещания администратор пообещал откорректировать мощности реестра под количество необходимых сессий. Сделать это так, чтобы завтра декларанты могли выполнить свой долг", – написала Корчак на своей странице в Facebook.

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"Мы не снимаем с себя ответственность, потому как НАПК является владельцем реестра. Но владелец и администратор сегодня – это две разные организации. Есть НАПК и есть ГП "УСС", – добавила она.

По словам Кочак, "в течение последних дней НАПК пытается влиять на ГП "УСС", заваливая предприятие письмами и требуя действовать (принять меры) в рамках подписанного соглашения".

"Мы не брифинговали и не устраивали телевизионных шоу, потому что не хотели ненужного ажиотажа среди декларантов, верили в обещанные ГП "УСС" "сделаем в ближайшие часы", понимали и понимаем, что искусственно созданный негативный информационный поток, взбаламученный до уровня военных действий, угрожает жизнеспособности системы электронного декларирования", — отметила глава НАПК.

Ранее Министерство юстиции обвинило НАПК в разрушении антикоррупционной реформы из-за сбоев в системе е-декларирования. В ведомстве подчеркнули, что потребуют от НАПК публичной позиции относительно сбоев в системе е-декларирования.