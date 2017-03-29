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    Глава НАПК назвала ответственных за проблемы с реестром е-деклараций

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    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (352)

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    Наталья Корчак сообщила, что в ходе недавнего совещания администратор ГП "Украинские спеиалтьные системы" - пообещал откорректировать мощности реестра под количество необходимых сессий.
    Наталья Корчак
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Украинские специальные системы" ("УСС") обязалось в ближайшее время наладить работу реестра электронных деклараций, сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

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    "В ходе совещания администратор пообещал откорректировать мощности реестра под количество необходимых сессий. Сделать это так, чтобы завтра декларанты могли выполнить свой долг", – написала Корчак на своей странице в Facebook.

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    "Мы не снимаем с себя ответственность, потому как НАПК является владельцем реестра. Но владелец и администратор сегодня – это две разные организации. Есть НАПК и есть ГП "УСС", – добавила она.

    По словам Кочак, "в течение последних дней НАПК пытается влиять на ГП "УСС", заваливая предприятие письмами и требуя действовать (принять меры) в рамках подписанного соглашения".

    "Мы не брифинговали и не устраивали телевизионных шоу, потому что не хотели ненужного ажиотажа среди декларантов, верили в обещанные ГП "УСС" "сделаем в ближайшие часы", понимали и понимаем, что искусственно созданный негативный информационный поток, взбаламученный до уровня военных действий, угрожает жизнеспособности системы электронного декларирования", — отметила глава НАПК.

    Ранее Министерство юстиции обвинило НАПК в разрушении антикоррупционной реформы из-за сбоев в системе е-декларирования. В ведомстве подчеркнули, что потребуют от НАПК публичной позиции относительно сбоев в системе е-декларирования.

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