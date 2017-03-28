Черный день. Закон о е-декларациях выведет антикоррупционеров на чистую воду

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальные поправки

В понедельник, 27 марта, президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в е-декларирование, которым обязал представителей неправительственных общественных организаций по борьбе с коррупцией отчитываться о своих доходах.

Отмечалось, что новый закон обяжет антикоррупционеров подавать е-декларации с 2018 года. Также, по предложению Порошенко, стороны договорились создать рабочую группу с участием представителей общественных организаций, народных депутатов и представителей Администрации президента с целью разработки согласованных изменений в этот закон.

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Напомним, закон "О внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (законопроект №6172) был инициирован президентом Украины Петром Порошенко.

Изначально предполагалось, что из списка декларантов всего лишь исключат рядовых военных, сержантов, младших офицеров, служащих по контракту и курсантов военных учебных заведений. В случае, если военный находится в зоне боевых действий, то он не будет подавать декларацию, пока не вернется с фронта. При этом военному дается срок в три месяца для подачи такой декларации по возвращении.

Однако между первым и вторым чтением документ претерпел значительные изменения и обзавелся новой нормой, которая расширила перечень тех, кому необходимо отчитываться о своих доходах. Так, депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол предложила внести в него правки, которые касались бы и антикоррупционеров.

В итоге, обязательства подавать е-декларации распространили и на антикоррупционные общественные организации, а также на членов наблюдательных советов госбанков и госпредприятий, общественных советов при министерствах и даже кандидатов в нардепы.

Как сказано в документе, обязательство подавать е-декларации устанавливается в отношении физлиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым другим способом, предусмотренным соответствующей программой (проектом); лица, которые являются руководителями или входят в состав высшего органа управления, других органов управления общественных объединений, других предпринимательских обществ, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением, противодействием коррупции, имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики и тому подобное.

Таким образом, под действие закона подпадают не только члены организаций по борьбе с коррупцией, но и их подрядчики.

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Ответственность за декларирование заведомо недостоверных сведений и за умышленную неподачу декларации — общественные работы на срок от 150 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Взрыв негодования

Гневная реакция борцов с коррупцией не заставила себя долго ждать, хотя и удивила многих. Так, вице-спикер, член "Самопомощи" Оксана Сыроид (в прошлом — сама активный получатель грантов) расценила это как месть общественникам со стороны чиновников.

"Нас уравняли с упырями от власти, которые распоряжаются нашими налогами и национальными богатствами, разворовывают их, присваивают, списывают на войну, на ОРДЛО, на Януковичей, на олигархов, и сами в декларациях остаются "церковными мышами" без вилл в Испании", - говорится в заявлении "Центра противодействия коррупции".

В свою очередь нардеп Сергей Лещенко, который позиционирует себя, как активный борец с коррупцией, расценил закон как "нож в спину" борьбе с корупцией. "Это попытка взять на крючок всех антикоррупционеров, которые не боятся называть вещи своими именами, которые уже на протяжении трех лет являются активными лоббистами антикоррупционного законодательства. Людей, которые помогли принять закон о Национальном антикоррупционном бюро", — уверен он.

Хотя еще не так давно сам нардеп и его соратница Светалана Залищук стали фигурантами громких квартирных скандалов после покупки элитной недвижимости в центре Киева.

В то же время многих удивила такая гневная реакция антикорруционеров. Мол, как это — "антикоррупционеры" и против декларирования, которые, в свое время, сами были главными идеологами внедрения е-декларирования для чиновников. Тем более, казалось бы, что в этом предосудительного, если нечего скрывать.

"Во многих странах мира существует обязательство декларирования каждого гражданина. И многие заполняют декларацию. Ничего страшного в прозрачности и подотчетности я не вижу", — считает народный депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар.

Реакция мира

Принятие Радой поправок к Закону Украины "О предотвращении коррупции" вызвало бурную реакцию и у западных партнеров Украины. Сначала последовала достаточно жесткая реакция США, затем Великобритании, а потом и ЕС.

Против поправки резко высказалась посол Великобритании в Украине Джудит Гоф: "Это серьезный шаг назад, который может ограничить возможности общественных организаций". С этим согласны и в посольстве США. При этом американские дипломаты добавляют: делать из общественников мишени непозволительно.

Еврокомиссару Иоханнесу Хану тоже не понравилась перспектива заполнения е-деклараций "антикоррупционерами". "У е-деклараций была цель — борьба с коррупцией, а не противодействие гражданскому обществу. Эти изменения должны быть обязательно пересмотрены", — заявил он.

Раскритиковала новые поправки и международная неправительственная организация Freedom House. "Введение навязчивых требований к отчетности для антикоррупционных активистов и НПО подрывает их работу, которая необходима для восстановления общественного доверия к власти", — сказал Марк Берендт, директор программ Евразии в Freedom House.

Чего боятся?

Начиная с 1991 года, по данным СМИ, в Украину поступило грантов на суму около 9 млрд долларов. Причем, этот показатель не учитывает гранты частных организаций, включая таких крупных доноров, как фонды Джорджа Сороса или Майкла Блумберга.

Тем не менее, определить количество и суммы, которые выделяются очень сложно, а реализацию – еще сложнее, поскольку в Украине нет законодательных требований или отчетов по грантам. Часть из них регистрируются в Минэкономики, но только для того, чтобы избавиться от уплаты НДС. Поэтому как тратятся и на что международные гранты по сути остается за кадром.

В то же время, если закон вступит в силу, получатели грантов должны будут отчитаться о том, на какие средства, помимо зарплаты, они живут, какое имущество имеют и какие у них наличные средства.

При этом и сами общественные активисты не брезгуют "серыми" схемами по уклонению от уплаты налогов, например, оформляясь как частные предприниматели.

Сейчас в Украине достаточно много организаций, которые живут на гранты, выделяемые на борьбу с коррупцией — от "Відродження" до USAID. И деньги там оборачиваются немалые.

Так, согласно официальному заявлению Виктории Нуланд, помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии при администрации Барака Обамы, США вложили около $5 мрлд в Украину. Один только фонд "Відродження" Сороса ― и только в 2015 году потратил на "украинские проекты" 200 млн грн.

После того как в августе 2016 года хакеры из DCLeaks выложили в сеть несколько сотен файлов из переписки Джорджа Сороса, всплыла информация, что Фонд Сороса выдает многомиллионные гранты журналистам и медиа-проектам, которые занимаются определенными темами — за 2015 год 200 млн. гривен, в 2014 году — 103 млн. грн. и в 2013 году 50 млн. грн.

Проведение реформ в Украине также не обходилось без спонсорства Фонда Сороса. Например, только 800 тысяч евро предполагалось выделить на создание консультационных групп в 2016-м году.

Кроме Фонда Сороса борьбу с коррупцией финансируют такие организации, как USAID (Агентство США по международному развитию), Всемирный банк (главным финансовым донором которого является США), Freedom House (международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, проводит мониторинг демократических изменений в мире), NDI (Национальный демократический институт США), IRI (Международный республиканский институт), NED (Фонд развития демократии), различные фонды Великобритании (Westminster Foundation, British Council, DFID), Германии (фонды Аденауэра, Эберта, Маршалла), Канады (CIDA) и прочие.

По материалам из открытых источников интернет