НАПК за неделю обрабатывает до 1600 документов по е-декларациям - Радецкий

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Согласно социологическим исследованиям группы "Рейтинг", украинцы считают е-декларирование одним из крупнейших успехов Украины в 2016 году, после победы Джамалы на Евровидении и удачного выступления паралимпийцев.

Подробнее о работе НАПК с е-декларациями рассказал заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Сейчас все декларации проверяются вручную. Это создает большую проблему. У нас на сегодняшний день работают 38 специалистов, которые в ручном режиме проверяют все декларации. За неделю мы обрабатываем где-то 1600 документов: это и обращения, и спецпроверка, которую мы начали первого числа, и полная проверка по сообщениям обличителей. Наличие автоматических модулей облегчило бы работу специалистов, они бы автоматически всех проверяли, а уполномоченное лицо НАПК только бы проверило правильность начисления или проведения проверки", — отметил Радецкий.

В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.