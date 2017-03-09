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    Общество

    НАПК за неделю обрабатывает до 1600 документов по е-декларациям - Радецкий

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    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (350)

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    Заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что е-декларации проверяют всего 35 работников НАПК в ручном режиме.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Согласно социологическим исследованиям группы "Рейтинг", украинцы считают е-декларирование одним из крупнейших успехов Украины в 2016 году, после победы Джамалы на Евровидении и удачного выступления паралимпийцев.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
    Помазанные. Как е-декларантов уводят из-под уголовной ответственности

    Подробнее о работе НАПК с е-декларациями рассказал заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Сейчас все декларации проверяются вручную. Это создает большую проблему. У нас на сегодняшний день работают 38 специалистов, которые в ручном режиме проверяют все декларации. За неделю мы обрабатываем где-то 1600 документов: это и обращения, и спецпроверка, которую мы начали первого числа, и полная проверка по сообщениям обличителей. Наличие автоматических модулей облегчило бы работу специалистов, они бы автоматически всех проверяли, а уполномоченное лицо НАПК только бы проверило правильность начисления или проведения проверки", — отметил Радецкий.

    В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.

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