наверх
03.03.201705:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Уголовные дела открыты против руководства 6 партий - глава НАПК

    (обновлено: )75
    Как сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Корчак, производства открыты "на основании выявления недостоверных сведений в ходе анализа отчетов об имуществе".
    Наталья Корчак
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция открыла шесть уголовных производств в отношении руководителей политических партий по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщила глава ведомства Наталия Корчак. 

    Роман Насиров на носилках. Видео
    Канал на Youtube Радіо Свобода
    Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    "Производство открыто в отношении руководителей политических партий "Самоврядна Украинская Держава", "Зеленые", "Собственная сила", "Партия Свободных Демократов", "Политическое объединение "Прямое Действие" и "Коммунистическая партия Украины". На основании выявления недостоверных сведений в ходе анализа отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал прошлого года", — написала Корчак на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Задержание экс-депутата Рады от КПУ Аллы Александровской

    По ее словам речь идет о ст. 159-1 УК Украины (предоставление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или в финансовом отчете о поступлении и использовании средств избирательного фонда партии, местной организации партии, кандидата на выборах).

    Ранее Корчак сообщила, что НАПК получило запрос на проверку поездки главы ГФС Романа Насирова на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вручение подозрения Роману Насирову детективом НАБУ
    Обыски в ГФС и задержание Насирова
    Шахта "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Кабинет министров Украины
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Флаги Украины и Евросоюза
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация