Уголовные дела открыты против руководства 6 партий - глава НАПК

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция открыла шесть уголовных производств в отношении руководителей политических партий по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщила глава ведомства Наталия Корчак.

"Производство открыто в отношении руководителей политических партий "Самоврядна Украинская Держава", "Зеленые", "Собственная сила", "Партия Свободных Демократов", "Политическое объединение "Прямое Действие" и "Коммунистическая партия Украины". На основании выявления недостоверных сведений в ходе анализа отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал прошлого года", — написала Корчак на своей странице в Facebook.

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По ее словам речь идет о ст. 159-1 УК Украины (предоставление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или в финансовом отчете о поступлении и использовании средств избирательного фонда партии, местной организации партии, кандидата на выборах).

Ранее Корчак сообщила, что НАПК получило запрос на проверку поездки главы ГФС Романа Насирова на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.