Freedom House раскритиковала изменения в закон о е-декларациях

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Изменения в закон о е-декларировании, которые подписал президент Петр Порошенко, резко раскритиковала международная правозащитная организация Freedom House. Об этом пишет "Радио Свобода".

В организации заявили, что изменения нарушают стандарты Совета Европы и будут подрывать работу активистов, которая "необходима для восстановления общественного доверия к власти"

"Новые требования направлены на защиту политиков, недовольных общественным контролем, и дают им возможность отомстить тем, кто участвует в антикоррупционных расследованиях. Закон, очевидно, нарушает стандарты Совета Европы, запрещающих произвольное и дискриминационное вмешательство в независимую деятельность гражданского общества", – сказал директор программ по Евразии Freedom House Марк Берендт.

Ранее народный депутат ("Народный фронт") Татьяна Черновол отметила, что е-декларирование для редакторов и учредителей СМИ, а также представителей общественности поможет в борьбе с коррупцией.