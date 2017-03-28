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    Freedom House раскритиковала изменения в закон о е-декларациях

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    Как заявили в международной организации, изменения нарушают стандарты Совета Европы и будут подрывать работу активистов, которая "необходима для восстановления общественного доверия к власти".
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Изменения в закон о е-декларировании, которые подписал президент Петр Порошенко, резко раскритиковала международная правозащитная организация Freedom House. Об этом пишет "Радио Свобода".

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Е-декларации антикоррупционеров, ГУАМ, недокоалиция ВР. Мнение Рудякова

    В организации заявили, что изменения нарушают стандарты Совета Европы и будут подрывать работу активистов, которая "необходима для восстановления общественного доверия к власти"

    "Новые требования направлены на защиту политиков, недовольных общественным контролем, и дают им возможность отомстить тем, кто участвует в антикоррупционных расследованиях. Закон, очевидно, нарушает стандарты Совета Европы, запрещающих произвольное и дискриминационное вмешательство в независимую деятельность гражданского общества", – сказал директор программ по Евразии Freedom House Марк Берендт.

    Ранее народный депутат ("Народный фронт") Татьяна Черновол отметила, что е-декларирование для редакторов и учредителей СМИ, а также представителей общественности поможет в борьбе с коррупцией.

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