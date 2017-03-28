В соцсетях нездоровый ажиотаж по е-декларациям "грантоедов и прочих прилипал"

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Очень скоро не только чиновникам, но и украинским антикоррупционерам придется отчитываться о своих доходах. Соответствующий закон одобрил президент Украины Петр Порошенко. Этот же указ освобождает от заполнения деклараций контрактников и мобилизованных. Однако и по поводу общественников президент еще не все решил: пообещал создать рабочую группу, которая до 18 года разработает изменения к документу.
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Изначально законопроект был направлен именно на освобождение солдат и младших офицеров от подачи е-деклараций. Однако в ходе его рассмотрения был дополнен многимим правками. В частности, обязательством подавать е-декларации представителям антикоррупционных организаций. При этом была отклонена поправка, которая обязывает подавать е-декларации редакторов и учредителей СМИ.
В соцсетях тема е-деклараций получила небывалую поддержку в виде нескончаемого потока комментариев. В том числе и от украинских политиков, а также экспертов: "Я так понимаю, вместо расследования деклараций чиновников, теперь хотят повесить декларирование на рот каждому, кто требует расследования?" "Говорить, что лучше, мол, чтобы е-декларации подавали все, — это все равно, что предлагать, чтобы и деньги из бюджета получали все. Только кто работать при этом будет и пополнять этот бюджет?" — пишут в сетях и такое.