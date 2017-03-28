В соцсетях нездоровый ажиотаж по е-декларациям "грантоедов и прочих прилипал"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Очень скоро не только чиновникам, но и украинским антикоррупционерам придется отчитываться о своих доходах. Соответствующий закон одобрил президент Украины Петр Порошенко. Этот же указ освобождает от заполнения деклараций контрактников и мобилизованных. Однако и по поводу общественников президент еще не все решил: пообещал создать рабочую группу, которая до 18 года разработает изменения к документу.

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Изначально законопроект был направлен именно на освобождение солдат и младших офицеров от подачи е-деклараций. Однако в ходе его рассмотрения был дополнен многимим правками. В частности, обязательством подавать е-декларации представителям антикоррупционных организаций. При этом была отклонена поправка, которая обязывает подавать е-декларации редакторов и учредителей СМИ.

В соцсетях тема е-деклараций получила небывалую поддержку в виде нескончаемого потока комментариев. В том числе и от украинских политиков, а также экспертов: "Я так понимаю, вместо расследования деклараций чиновников, теперь хотят повесить декларирование на рот каждому, кто требует расследования?" "Говорить, что лучше, мол, чтобы е-декларации подавали все, — это все равно, что предлагать, чтобы и деньги из бюджета получали все. Только кто работать при этом будет и пополнять этот бюджет?" — пишут в сетях и такое.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook