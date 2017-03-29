Срок истекает, сайт не работает – Гройсман устроил взбучку за е-декларации

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Неожиданный технический сбой

По состоянию на среду, 29 марта, как и последнюю неделю, единый госреестр для подачи электронных деклараций не работает из-за сбоя сервера, хотя ранее сообщалось, что реестр электронных деклараций расширил мощность до 70 тыс. одновременных сессий.

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На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) сообщается о проведении технических работ.

Тем временем 31 марта у чиновников истекает срок подачи деклараций. Как известно, из-за неподачи декларации НАПК вправе привлечь чиновников к административной или уголовной ответственности.

Когда заработает?

Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации.

"Декларации подаются, только публичная часть сейчас закрыта для того, чтобы не загружать систему в этот пик", — сказала она.

При этом чиновник не смогла сказать, когда доступ будет возобновлен.

Корчак посоветовала по всем техническим вопросам обращаться к администратору реестра, государственному предприятию "Украинские специальные системы".

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Кроме того, Корчак обвинила своего заместителя Руслана Радецкого в некомпетентности.

"Направление финансового контроля — слабое. Он возглавляется человеком, который не способен профессионально организовать эту работу", — сказала она.

Перед этим в НАПК объясняли, что неполадки связаны с большим количеством одновременных сессий: одновременно количество декларантов превысило 100 тысяч человек, писал УНИАН со ссылкой на источник в ведомстве.

Резкая реакция Гройсмана

На сегодняшнем заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра электронных деклараций.

"Я вам советую сегодня всем собраться и написать заявления об отставке", – заявит премьер.

Премьер уточнил, что речь идет о членах НАПК.

"Вы сами неспособны организовать работу вашего сайта и, таким образом, вы ставите всех людей перед угрозой двух лет тюрьмы. И таких людей — сотни тысяч в нашей стране", – сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что сам не может подать е-декларацию согласно законодательству.

Премьер призвал предпринять все необходимые меры для обеспечения технической стороны е-декларирования.

"Не хотите работать с этим сервером – купите себе новый сервер, объявите тендер. У нас есть 27 млн грн. Вам нужно 50 млн? Мы вам дадим 50 млн. 100? Будет 100 млн. Дайте нормальное функционирование системы", – заявил Гройсман.

Ответ НАПК

В ответ руководство НАПК заявило, что не намерено увольняться после критики Гройсмана.

"Не пойду я в отставку, с чего я должна идти в отставку? Это не вопрос денег, так как эти нервы, которые кладутся на эту систему, они не стоят этих денег. Эти деньги, — это то, что перечисляется в пределах тех средств, которые указаны в законе. Вопрос не в этом, вопрос в другом, есть просто нежелание, чтобы наш орган не работал", — сказала Корчак.