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    Срок истекает, сайт не работает – Гройсман устроил взбучку за е-декларации

    Тема:

    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций (364)

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    Вокруг е-деклараций в Украине новый скандал. Официально реестр для подачи деклараций который день не работает из-за сбоя сервера. Тем временем 31 марта у чиновников истекает срок их подачи. Гройсман винит в этом сотрудников НАПК и призывает их уволиться.
    Владимир Гройсман и Наталия Корчак на заседании правительства
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Неожиданный технический сбой

    По состоянию на среду, 29 марта, как и последнюю неделю, единый госреестр для подачи электронных деклараций не работает из-за сбоя сервера, хотя ранее сообщалось, что реестр электронных деклараций расширил мощность до 70 тыс. одновременных сессий.

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    На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) сообщается о проведении технических работ.

    Тем временем 31 марта у чиновников истекает срок подачи деклараций. Как известно, из-за неподачи декларации НАПК вправе привлечь чиновников к административной или уголовной ответственности.

    Когда заработает?

    Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что публичный доступ к реестру электронных деклараций закрыт, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации.

    "Декларации подаются, только публичная часть сейчас закрыта для того, чтобы не загружать систему в этот пик", — сказала она.

    Гройсман советует членам НАПК подать в отставку
    канал "112 Украина" в YouTube
    Гройсман посоветовал Корчак подать в отставку: вы провалили все, что могли

    При этом чиновник не смогла сказать, когда доступ будет возобновлен.

    Корчак посоветовала по всем техническим вопросам обращаться к администратору реестра, государственному предприятию "Украинские специальные системы".

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    Кроме того, Корчак обвинила своего заместителя Руслана Радецкого в некомпетентности.

    "Направление финансового контроля — слабое. Он возглавляется человеком, который не способен профессионально организовать эту работу", — сказала она.

    Перед этим в НАПК объясняли, что неполадки связаны с большим количеством одновременных сессий: одновременно количество декларантов превысило 100 тысяч человек, писал УНИАН со ссылкой на источник в ведомстве.

    Резкая реакция Гройсмана

    На сегодняшнем заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман посоветовал всем членам НАПК написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра электронных деклараций.

    "Я вам советую сегодня всем собраться и написать заявления об отставке", – заявит премьер.

    Премьер уточнил, что речь идет о членах НАПК.

    "Вы сами неспособны организовать работу вашего сайта и, таким образом, вы ставите всех людей перед угрозой двух лет тюрьмы. И таких людей — сотни тысяч в нашей стране", – сказал Гройсман.

    Он также подчеркнул, что сам не может подать е-декларацию согласно законодательству.

    Премьер призвал предпринять все необходимые меры для обеспечения технической стороны е-декларирования.

    "Не хотите работать с этим сервером – купите себе новый сервер, объявите тендер. У нас есть 27 млн грн. Вам нужно 50 млн? Мы вам дадим 50 млн. 100? Будет 100 млн. Дайте нормальное функционирование системы", – заявил Гройсман.

    Ответ НАПК

    В ответ руководство НАПК заявило, что не намерено увольняться после критики Гройсмана.

    "Не пойду я в отставку, с чего я должна идти в отставку? Это не вопрос денег, так как эти нервы, которые кладутся на эту систему, они не стоят этих денег. Эти деньги, — это то, что перечисляется в пределах тех средств, которые указаны в законе. Вопрос не в этом, вопрос в другом, есть просто нежелание, чтобы наш орган не работал", — сказала Корчак.

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