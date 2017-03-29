"Это издевательство". Депутат Власенко о не работающем реестре e-деклараций

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Ситуация "взрывоопасная": так отреагировал заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка на неработающий государственный реестр электронных деклараций.

При этом на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сообщается, что проводятся технические работы.

Второй этап представления электронных деклараций истекает через несколько дней.

Проблемы с работой сайта прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

(публикуется на языке оригинала)

Як ви розцінюєте проблеми з роботою сайту для заповнення електронних декларацій враховуючи те, що проблеми з цим сайтом виникли не вперше? У жовтні 2016, під час першої хвилі декларування веб-сайт через велику кількість запитів також працював нестабільно.

— По-перше, я хочу нагадати, що проблема насправді має дві частини. Частина перша виникла, коли лише прийняли закон про запобігання корупції, коли почали створювати сайт, і з'ясувалося, що держава, по суті, відмовилася від виконання своїх функцій і невідомо чому передала ці повноваження недержавній громадській установі, яка профінансувала створення цього сайту.

Але почалися проблеми, коли держава почала приймати уже цю роботу, і коли спеціальні служби зв’язку почали з'ясовувати, то з'ясувалося, що цей сайт не відповідав вимогам чинного українського законодавства. Але це була частина перша, і всі були переконані, що НАЗК, яке собі там понараховувало сотні тисяч гривень заробітної плати, що вони за ці гроші для українських платників податків у період між першої хвилею декларування і другою хвилею декларування зроблять домашню роботу, виправлять помилки, і цей сайт буде функціонувати нормально.

Тим більше, що всі очікували, всі розуміли кількість людей, які захочуть і зобов'язані згідно з законом зайти на сайт і здати декларацію. От я вже тиждень не можу здати свою декларацію, хоча вона в мене готова з точки зору наповнення, з точки зору інформації. От я не можу зайти на сайт, тому що сайт не працює.

Якщо ви вже особисто зіткнулися з цією ситуацією, що на сайті взагалі написано? Чи дійсно технічні роботи? Або просто не працює?

— Я вчора просидів майже чотири години, кожну хвилину, буквально кожну хвилину роблячи спробу зайти на сайт. І на сайті, на головній сторінці спочатку написано, що реєстр не працює, коли ти нажимаєш і заходиш далі, то далі або йде напис: сервер не відповідає, або ідуть технічні роботи, або навіть у мене декілька разів спрацьовував ключ, і мене запускало в мою декларацію, але рівно через п’ять хвилин все переставало працювати. А відтак я не зміг просто фізично заповнити ті графи, які там є.

Хоча я підкреслю ще раз, в мене всі документи є, і в мене все готове для того, щоб забити цифри. Мені треба, щоби цей реєстр, умовно кажучи, працював 15 хвилин без перерви, і я б закінчив заповнення декларації.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що проблеми з сайтом тривають вже близько 10 днів. Вам не здається дивним, що заговорили про це тільки зараз?

— Про це заговорили і раніше. Але просто зараз це почалося масово, тому що розпочався, по суті, останній тиждень здавання декларацій. А відтак просто ці інформації набули вже критичного розміру. Бо вони звучали впродовж останніх двох тижнів, що були перебої, що були проблеми тощо.

Читайте также: Е-декларации антикоррупционеров, ГУАМ, недокоалиция ВР. Мнение Рудякова

Але я б сказав про інше. Я б говорив про те, що, на жаль, держава не забезпечила виконання своєї функції, тобто держава поклала на чиновника обов’язок декларацію заповнити, але при цьому свій обов’язок держава в особі НАЗК не виконала.

І це ще раз підтверджує, що, на жаль, ці всі нові органи, які були понасформовані, вони були сформовані не в професійний, а в політичний спосіб. Припустимо, ми знаємо, що НАЗК очолює вчителька Арсенія Яценюка, від НФ, і людина абсолютно непрофесійна, людина абсолютно не зрозуміло, як потрапила на цю посаду.

Я скажу ще раз, можна до чиновників ставитися як завгодно, але за станом на сьогодні сотні тисяч людей не можуть увійти в реєстр і заповнити декларації. Це просто знущання, не більше того.

За несвоєчасне подання декларацій передбачена адміністративна відповідальність. Чи не почнуться спекуляції?

— Дивіться, я ще раз підкреслюю. З точки зору формально-юридичної держава повинна була забезпечити кожному, хто повинен складати декларацію, можливість в будь-який момент зайти, хоч в останній день в 11.50 ночі, зайти за п’ять хвилин набрати всі дані, нажати кнопочку "ентер" і відправити декларацію. Оце обов’язок держави.

Не право держави, не якесь побажання, а це обов’язок держави. Держава свій обов’язок не виконала. Тому вимагати від чиновника, який встиг чи не встиг цю декларацію подати, нести якісь санкції і нести якусь відповідальність, я вважаю, що з точки зору юридичної це неправильно.

Я особисто, якщо не буде працювати і далі сайт, я просто надрукую свою декларацію в письмовому вигляді, її підпишу і здам під розписку у НАЗК. І все. І хай вони далі, як кажуть у нас у Львові, хай собі самі мастять голову, що з цим робити.

Ви кажете, що на якусь хвилину можна потрапити на сайт, тобто може і хтось туди потрапити. Чи є ймовірність, що потім якийсь чиновник, наприклад, буде оскаржувати цю декларацію в суді, казати: я цього взагалі не писав, це хтось заліз?..

— Я не є фахівцем, так би мовити, в технічній стороні функціонування цього реєстру. Я думаю, що вам треба краще запитати спеціалістів-комп’ютерників, чи можна це зробити, чи не можна.

Як юрист, чи вбачаєте ви підстави юридичні для цього?

— Так от, як юрист я вам відповідаю, що неодноразово звучали заяви Державної служби спеціального зв’язку, що цей реєстр не відповідає вимогам закону. Звучали офіційні, з точки зору технічної захищеності цього реєстру.

Неодноразово звучали заяви різних представників Мінюсту, що цей реєстр не відповідає вимогам закону. І плюс у нас офіційно вже всі розуміють, що вже тиждень цей реєстр не працює. Тому формально-юридично можна говорити все, що завгодно.

Можна сказати, що до мене хтось вліз, можна говорити, що я не мав можливості зайти, можна говорити про те, що держава не забезпечила мені в належний спосіб, в належний строк можливість скласти цю декларацію і подати її. А відтак не наступає юридична відповідальність. Тому що держава не виконала свій обов’язок і не забезпечила чиновнику можливість цю декларацію заповнити.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.

Эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире "ГС" заявил, что для того, чтобы система е-декларирования полностью заработала, важна не только сама подача деклараций, но и их проверка.