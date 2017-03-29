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    Петренко призвал некоторых чиновников подать декларации после 1 апреля

    Тема:

    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций (361)

    (обновлено: )4301
    По мнению министра, Национальное агентство по предотвращению коррупции должно разослать сообщения всем, кто должен заполнить декларации до 1 мая, "с тем, чтобы они сделали это не сейчас, а через неделю".
    Министр юстиции Украины Павел Петренко
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко просит чиновников, имеющих право подать электронные декларации до 1 мая, предоставить возможность это сделать тем, кто по закону должен ее подать до 1 апреля. Об этом он заявил в среду на заседании Кабинета министров.

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    "Национальное агентство по предотвращению коррупции должно разослать сообщения всем, кто должен заполнить декларации до 1 мая, с тем, чтобы они сделали это не сейчас, а через неделю", — заявил Петренко.

    Он также пояснил, что в таком случае декларации смогут подать те 100 тысяч государственных служащих, которые обязаны это сделать до 1 апреля.

    В Украине с осени 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность. По закону, за исключением определенных категорий, чиновники должны подать декларации до 1 апреля.

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    В течение последней недели многие субъекты декларирования открыто жаловались на работу реестра деклараций и отмечали невозможность подачи финансовой отчетности. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак заявила, что публичный доступ к реестру закрыт для того, чтобы предоставить возможность субъектам декларирования подать декларации.

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    В среду на заседании Кабмина произошел конфликт между Корчак и премьер-министром Владимиром Гройсманом, который раскритиковал работу реестра и призвал Корчак и членов НАПК уйти в отставку. Она ответила отказом на "предложение" главы правительства.

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