Гройсман посоветовал Корчак и другим членам НАПК подать в отставку

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак и всем членам агентства подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций.

"Советую всем сегодня просто собраться, написать заявление и уйти в отставку", — заявил Гройсман в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По словам премьера, НАПК не сумел организовать процесс подачи электронных деклараций несмотря на то, что агентство финансируется в полном объеме.

"Вы ничего не можете сделать. Я свою декларацию не могу подать. Просто просил вас – сделайте нормально функционирующую систему", – сказал глава правительства.

"Я хочу, чтобы человек, который получает 100 тысяч (гривен — Ред.) в месяц, просто выполнял свою работу", — заявил Гройсман, напомнив Корчак о размере зарплат в НАПК.

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Ранее Министерство юстиции обвинило НАПК в разрушении антикоррупционной реформы из-за сбоев в системе е-декларирования. В ведомстве подчеркнули, что потребуют от НАПК публичной позиции относительно сбоев в системе е-декларирования.