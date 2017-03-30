Е-декларации: к системе есть много вопросов – эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Участники второй волны Е-декларирования не могут заполнить свои декларации, поскольку сайт Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) работает нестабильно. А следовательно, нескольким сотням тысячам декларантов грозит ответственность за несвоевременное заполнение бланков о доходах.

Второй этап предусматривал более 1,5 миллиона электронных деклараций.

Возможные причины сбоя реестра электронного декларирования прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев.

Председатель НАПК Наталья Корчак отметила, что агентство не несет ответственности за работу реестра Е-деклараций, поскольку его поддержкой и администрированием занимается подрядчик — государственное предприятие "Украинские специализированные системы", которое в сфере ведомства Госспецсвязи. Так кто же отвечает за техническую часть Е-декларирования?

— Все зависит от тех соглашений, которые заключены между НАЗК и его провайдерами.

Если говорить с техничеcкой точки зрения, то это может быть и ГП "УСС" — "Украинские специальные системы", которое изначально занимались запуском сайта в эксплуатацию, а, с другой стороны, это может быть поручено любому другому предприятию или штатным сотрудникам НАЗК. То есть здесь вопрос в документации, как они договорились.

Скорее всего, с юридической точки зрения, это "УСС", а организационное – это НАЗК. Здесь нельзя разделить ответственность, вот кто-то делает одно, а кто-то – другое, поскольку их функции взаимосвязаны.

Почему же министр юстиции Украины Павел Петренко считает членов НАПК и его главу Наталью Корчак ответственными за сбои работы реестра электронной деклараций?

— Мне сложно угадать логику, которой в данном случае руководствуется господин Петренко. Это, наверняка, он имеет в виду те функции, которые определяются непосредственно положением про НАПК. То есть НАПК есть государственным органом.

К примеру, у того же Минюста тоже есть предприятия, которые отвечают за те или иные реестры. Однако в целом за работу всех реестров отвечает все-таки Минюст. Это его уже вопрос контролировать, как его контрагенты и другие предприятия выполняют надлежащие меры для того, чтобы все эти реестры работали.

Вы заходили на этот сайт? Насколько он сложен? Что именно не доработали?

— Это надо заглядывать в саму ситуацию и разбираться. Я скажу, что, может быть, как и написанный код, который не рассчитан на такое экспоненциальное увеличение количества запросов, так может быть и недостаток серверных мощностей.

Но если мы говорим, о серверных мощностях, у нас есть, в принципе, возможности и де-факто, и почти де-юре использовать облачную архитектуру для того, чтобы с этой нагрузкой справляться.

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Если мы говорим о коде, то, насколько я знаю, в тех соглашениях, которые были заключены при разработке этой системы, безопасность или масштабируемость учитывалась очень слабо. То есть там были, насколько я знаю, указаны десять типовых угроз для веб-приложений, которыми должна быть защищена эта система.

Там очень много вопросов по тому, как разрабатывалась эта система, как составлялась документация, но это уже, наверное, вопрос прокуратуры, следствия и других компетентных органов.

В принципе довольно сложно "положить" сайт НАПК?

— Опять же, если смотреть с инженерной точки зрения на всю эту систему, как она делалась, потому что сайт на самом деле интерфейсная часть, так как есть непосредственно внутренняя база данных, которая разделяется на информационную часть для декларантов и для сотрудников НАЗК, которые ее используют.

Сайт – это просто ее определенное визуальное представление в удобной форме. Соответственно, посмотреть на документацию этой системы можно было бы, наверное, найти проблематику, потому что по отголоскам, я саму документацию не читал, но, общаясь с людьми, которые это делали, то понятно, что там требования были написаны очень абстрактно. И очень конкретные, жесткие ситуации, в том числе, и по масштабируемости непосредственно не ставились.

Очевидно, это исходило по принципу: а давайте мы потом как-то заделаем. Как-то доделать не получилось.

То есть проблемы будут продолжаться?

— Мне кажется, это вполне может быть. Мне кажется, в этой ситуации у нас есть определенная государственная проблематика, то есть уже очень много запускается определенного характера разных сервисов, но в целом государственной IT-политики в стране на данный момент нет, потому что эти функции очень слабо сконцентрированы.

Мы видели нечто подобное, вспомните, летом была ситуация с подачей заявлений абитуриентами, то есть приходилось вставать в 2-3 часа ночи, чтобы как-то просунуть это заявление и выбрать вуз, в который поступать.

Ровно похожую ситуацию мы уже два раза имеем с другими реестрами – реестром НАПК. Вместо этого идет просто подрыв авторитета этого механизма электронного декларирования и, в принципе, это очень плохо, потому что дальше, скажем так, открывается возможность обвинять во всем некую абстрактную систему.

Ранее эксперт Ярослав Юрчишин и политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире "ГС" пояснили, в каких изменениях нуждается закон о Е-декларировании относительно антикоррупционных организаций.

Напомним, Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил ранее в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давидюк.