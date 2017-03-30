Мираж становится реальностью. Эксперт о встрече Порошенко с Трампом

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Администрации президента надеются, что встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом состоится уже в конце мая.

С начала 2017 года команда украинского президента уже дважды называла возможную дату его встречи с американским коллегой. Теперь украинские дипломаты не исключают, что президенты США и Украины встретятся в конце мая, или на полях саммита G-7 в Италии, или в рамках заседания глав стран — членов НАТО в Брюсселе. Но официального приглашения на эти мероприятия Украина пока не получила.

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Когда же может произойти долгожданная встреча на высшем уровне, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

Сейчас наиболее вероятным вариантом времени и места встречи на высшем уровне команда нашего президента называет заседание глав стран — членов НАТО в Брюсселе. Другой вариант: саммит G-7 в Италии. По вашему мнению, у какого варианта больше шансов воплотиться в жизнь?

— Я думаю, одинаково вероятны оба варианта, и оба они далеко от того формата, который хотели бы мы, в котором прошла встреча президента Украины с президентом США, потому что встретиться на полях многосторонних форматов, будь-то НАТО или G-7, членом ни одной, ни другой организации Украина не является, это конечно будет уступать по уровню нормальной двусторонней встрече глав двух государств.

А когда может состояться встреча Трампа с Путиным?

— Сложно здесь сказать, я думаю, что шансы высоки на то, что она состоится до лета, наверное, может даже раньше, чем встреча Трампа с Порошенко, но, на мой взгляд, здесь более важный вопрос не когда они встретятся, а какой будет повестка дня этой встречи.

В любом случае, Украине принципиально важно, чтобы Трамп встретился с Порошенко раньше, чем с Путиным?

— Да, действительно, многие отмечают, что это важно и принципиально, но я не могу понять, почему. Потому что этот жест или символ, если даже удастся организовать встречу президента Украины с Трампом раньше, чем с ним встретится Путин, ничего значить не будет, потому что все понятно, что Россия относится к разряду государств-тяжеловесов, с которыми у Трампа свой разговор, свои особые виды и планы на них. А Украина относится к другому разряду государств, в нынешнем состоянии двусторонних американско-украинских отношений, относится к разряду государств, которые больше проблем создают для Вашингтона, чем предлагают решений. То есть, даже если нам удастся встретиться с Трампом раньше, я не думаю, что мы сможем предложить что-то такое, что потом повлияет на повестку дня его встречи с Путиным.

В команде Порошенко неофициально рассказывают, что якобы Трамп не против присоединения США к минскому процессу. Как бы вы прокомментировали эту информацию?

— Я боюсь, что это мы выдаем желаемое за действительное. Или в лучшем случае, значительно торопим события. Поскольку знаков того, что США готовы поучаствовать в минском процессе, особо не было. Есть официальная позиция Трампа, что позиция американской администрации остается неизменной, и они поддерживают сам минский формат как основной инструмент управления конфликтом на территории Украины, но никаких других сигналов о том, что США готовы к нему присоединяться и брать на себя ответственность, я не встречал. К тому же, нужно понимать, что минский формат – хоть с США, хоть без них – будет очень далек от того, как мы себе его в идеале рисуем, как будто собрались крупные западные государства и все вместе давят на Россию, с тем, чтобы она оставила Украину в покое, вывела войска, вернула контроль над границей и таким образом конфликт на востоке Украины решился бы. Такого не будет, минский формат будет средством обоюдного давления и на Украину, и на Россию, чтобы заставить их идти на уступки друг другу и свести риск эскалации конфликта к минимуму. И если США даже удастся в этот процесс втянуть, то это только усилит то давление, которое сегодня оказывается европейцами на Украину.

А кто выступает против включения США в минские переговоры?

— Я слышал, когда только появились слухи, после того как Трамп победил на выборах, о том, что, может быть, США подключится к этому процессу, я слышал заявление Пескова, например, чтобы РФ была бы не против и приветствовала такой шаг бы. То есть здесь очень тонкий лед, и можно на самом деле потерять от такого присоединения американцев, тем более, если какая-либо сохраняется вероятность достижения большой сделки между США и РФ, в этом случае, я думаю, нам следует быть осторожнее и продумывать все варианты участия США в "минском формате".

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Какие позиции по отношению к США во Франции и Германии?

— Сложные, конечно. То есть с одной стороны есть традиционное стратегическое долговременное сотрудничество, которое не зависит от того, кто находится при власти в этих странах, есть общие интересы, они никуда не деваются, поэтому, я думаю, трансатлантическое сотрудничество, и в том числе НАТО как его ключевой инструмент, сохранится и будет нормально работать. Но с другой стороны, есть нюансы, которые принесла с собой победа Трампа, и есть акценты, которые Трамп по новому расставил, касающиеся региональной безопасности в Европе, разделения ответственности, расходов за эту безопасность, эти его комментарии несколько ухудшили климат в отношениях между США и ключевыми европейскими государствами. И здесь, наверное, возможны разнообразные трения на этой почве, но повторюсь, в долгосрочном стратегическом плане единство американско-европейское отвечает интересам всех и поэтому сохранено.

Можно говорить сейчас, что переговоры в "минском формате" исчерпали себя?

— Я думаю, что конфликт, который мы имеем на востоке страны, он надолго, возможно на десятилетия, потому что переговорные позиции России и Украины слишком далеки друг от друга, и пространства для компромисса нет. Его придется долго и мучительно создавать, и пока подвижек к этому за последние три года конфликта не видно. "Минский формат" как способ им управлять, наверное, тоже надолго, потому что он — минимальное зло, с которым согласны и у нас, и в России, то есть согласны, что лучше иметь такой плохой инструмент управления конфликтом, чем не иметь никакого. То есть "минский формат" изменится только тогда, когда придумают что-то лучшее, а что-то лучшее придумают только тогда, когда изменятся позиции либо России, либо Украины, либо обеих стран. А перспектив этого в ближайшем будущем не видно.

Какими вы видите украинско-американские отношения в этом году?

— К сожалению, я вижу их бессодержательными особо, безынициативными, без новых каких-то прорывов и идей, то есть мы будем продолжать нашу риторику, скорее всего, что на нас напала Россия, и дайте нам денег, оружия или еще чего-нибудь, или особый статус основного союзника вне НАТО. То есть мы будем выступать в позе просящего, американцы будут под разными предлогами нам в большинстве наших просьб отказывать, но поддерживать в то же время на минимально жизнеспособном уровне украинскую государственность… если это можно назвать содержательными двусторонними отношениями, то примерно об этом они и будут.

Ранее эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что от консультации с Меркель зависит, как Трамп будет выходить на встречу с Путиным.

А эксперт-международник Владимир Кушниренко в эфире "ГС" заявил, что системное противостояние между США и Евросоюзом стоит рассматривать как данность.