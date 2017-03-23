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    Климкин объяснил, почему была отложена встреча Порошенко и Трампа

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (128)

    (обновлено: )15004
    Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что фокусирование внимания на факте формальной встречи президентов - неверно, так как "встреча - это резюме подготовки, за которой - результат серьезной работы".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Встреча президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки, завил министр иностранных дел Павел Климкин.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Встреча Трампа с Порошенко не состоялась. Что дальше?

    "Нет, он (визит Петра Порошенко в Вашингтон — Ред.) не откладывается. Просто должно быть содержание и логика договоренностей. Кроме того, по ряду вопросов американская администрация находится в состоянии формирования. А происходящее сегодня заслуживает не поверхностного подхода, а очень щепетильного и глубокого рассмотрения. Поэтому эту встречу надо хорошо подготовить", — заявил Климкин в интервью LIGA.net

    "Когда мы все будем готовы — будем работать над деталями личной встречи двух президентов", — добавил министр.

    При этом он отметил, что фокусирование внимания на факте формальной встречи — это неверно. "Встреча — это резюме подготовки. А за всем этим — результат серьезной работы", — пояснил глава МИД.

    "Если говорить о контактах, то президент уже дважды говорил с Трампом. Первый разговор президента был одновременно поздравительным и содержательным. Но второй разговор был действительно глубоким по смыслу. Трамп был подготовлен. Он не какие-то тезисы зачитывал, которые ему подготовили помощники. Это был живой разговор, он очень много спрашивал, внимательно слушал. Это было важно", — сказал Климкин.

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    Кроме того, напомнил министр, была встреча с вице-президентом США.

    "Мы действительно на очень серьезном детальном уровне поговорили. То есть, я считаю, что вопрос не в формальной дате, а в глубине контактов. Сейчас мы все подходим к возможности провести встречу с максимально глубоким содержанием и реальной отдачей", — резюмировал он.

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    Напомним, ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до его возможной встречи с президентом РФ Владимира Путина.

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