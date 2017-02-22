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    Порошенко доволен тем, как "наводятся мосты" с администрацией Трампа

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (68)

    (обновлено: )15805
    В ходе оперативных сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины глава государства заявил о налаживании "диалога с новой американской администрацией". По его словам, подтверждением этого являются его контакты и телефонные разговоры с руководством администрации.
    Петр Порошенко
    Президент Украины

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа.

    "В настоящее время я доволен тем, как наводятся мосты и налаживается наш диалог с новой американской администрацией", — сказал Порошенко, выступая в среду в ходе оперативных сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В итоге Госдеп заставит Порошенко работать - Рудяков

    По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США.

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    В субботу, 18 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Донбассе. После встречи украинский лидер заявил о получении заверения от Пенса, что Украина находится среди первых приоритетов для новой американской администрации.

    В свою очередь экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса". Письмо адресовано президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

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