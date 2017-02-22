Порошенко доволен тем, как "наводятся мосты" с администрацией Трампа

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа.

"В настоящее время я доволен тем, как наводятся мосты и налаживается наш диалог с новой американской администрацией", — сказал Порошенко, выступая в среду в ходе оперативных сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины.

По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США.

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В субботу, 18 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Донбассе. После встречи украинский лидер заявил о получении заверения от Пенса, что Украина находится среди первых приоритетов для новой американской администрации.

В свою очередь экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса". Письмо адресовано президентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.