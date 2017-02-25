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    Климкин сообщил о подготовке встречи Порошенко и Трампа

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    (обновлено: )50606
    По словам Климкина, обсуждаются разные опции встречи украинского и американского лидеров. Также МИД подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими представителями администрации Трампа.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сейчас обсуждаются разные параметры будущей встречи президента Украины Петра Порошенко с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом министр заявил в интервью ZN.UA.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Встреча Трампа с Порошенко не состоялась. Что дальше?

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    "Мы сейчас обсуждаем разные опции. На сегодня больше сказать не могу, чтобы сознательно, так сказать, не держать интригу", – заявил он в ответ на вопрос о том, можно ли сегодня говорить о конкретной дате встречи Порошенко и Трампом.

    По словам главы МИД, его ведомство также подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими прочими представителями администрации Трампа.  

    "Мы сейчас подбираем дату, когда можно было бы вероятнее всего встретиться сразу и с Тиллерсоном, и с новоназначенным советником по национальной безопасности Макмастером, и с новым министром обороны Мэттисом, поскольку существует много аспектов, которые необходимо обсуждать с разными членами новой американской администрации", – отметил он.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа.

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