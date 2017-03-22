Не до выборов. Чего боится Порошенко?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина находится в состоянии системного кризиса, и самый безболезненный выход — проведение досрочных парламентских и, возможно, президентских выборов. Об этом говорят многие украинские политики и эксперты.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в администрации президента будто бы допускают проведение выборов (парламентских и президентских) осенью. По его словам, такой план рассматривается по той причине, что "президент теряет доверие, и боится, что через год ему будет очень тяжело думать о следующем сроке".

Порошенко против, но… REUTERS Gleb Garanich Перевыборы становятся реальностью

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Совете регионального развития, заявил, что он категорически против проведения досрочных выборов. По его словам, такая "лукавая идея" продвигается Кремлем, тогда как досрочным выборы относятся к рискам, угрожающим экономическому росту страны. Порошенко пояснил, что после "революции достоинства" в выборах была реальная необходимость, а сейчас в результате все равно не получится избрать парламент с большим реформаторским потенциалом, нежели тот, что сейчас работает.

Ранее Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что он хочет "успокоить оппозиционеров" — никаких досрочных выборов он им не подарит.

Но подготовка к выборам фактически уже идет: "Оппозиционный блок" создал избирательный штаб. Как сообщил заместитель председателя парламентской фракции этой политсилы Сергей Левочкин в интервью "РБК-Украина", причина проста: в блоке исходят из перспективы досрочных парламентских выборов.

Парламент Украины текущего созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Согласно данным соцопросов, деятельность парламента не поддерживают 87% украинцев.

Дарить или не дарить

Заявление Порошенко о том, что он "не подарит" оппозиционерам досрочные выборы, вызвало удивление у многих экспертов: "с какого времени выборы дарят?" (такой вопрос задал в соцсети журналист и медиаменеджер Алексей Мустафин).

А политолог Константин Матвиенко на пресс-конференции в Киеве отметил: когда речь идет о народном волеизъявлении, нужно опираться на требование закона, а не на чьи-то настроения…

"Президент говорит: я им не подарю парламентские выборы… С какого дива? Это не его право, подарить или не подарить выборы. Если возникает ситуация, в которой правительство не способно выполнять свои функции, а мы видим, что правительство теряет контроль над ситуацией, парламентские выборы — это единственный выход, способный сохранить легитимность государства как такового. В другом случае — это обвал того, что называется политической надстройкой", - сказал Матвиенко.

Политолог предостерег: "очень похоже на то, что государство "провалится" внутрь страны, государство опрокинется. Потому что государственной машины как таковой уже фактически нет".

"Знает кошка, чье мясо съела"

Порошенко повторяет "мантры" о недопустимости досрочных выборов для собственного успокоения, однако ситуация складывается таким образом, что выборы вполне вероятны. И партии власти придется трудно. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

По его словам, в настоящее время "оранжевый электорат" пребывает в состоянии депрессии и разочарования, у многих сторонников Майдана появляется "крамольная мысль, что, по сравнению с нынешней властью, раньше было куда лучше".

В то же время, сторонники условной "партии мира" постепенно занимают все более активную общественно- политическую позицию.

Павлив отметил, что сейчас рейтинг партии президента ("БПП") и рейтинг его партнеров по коалиции ("Народный фронт") в сумме — меньше 10%.

"Есть пословица: "чует кошка, чье мясо съела". Порошенко понимает, что они полностью провалились — и опасается выборов, которые более чем вероятны", — сказал Павлив.

Власть будет "валяться на асфальте"

Стоит напомнить и об угрозе со стороны радикалов. Начатая ими блокада Донбасса, системные атаки на "дочки" российских банков и требования разорвать все связи с РФ, возможно, вовсе не ошибка, а вполне целенаправленная деятельность, полагают эксперты.

"Им (радикалам — Ред.) нужно погрузить страну в хаос, потому что только так они получат шанс на захват власти. Им нужно обезумевшее нищее население, беспомощные государственные органы и открытое гуляй-поле", - пишет политолог, научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в статье, опубликованной в "Известиях".

Он напомнил, что "Россия по сей день остается для Украины торговым партнером и инвестором номер один".

"Требование разрыва всех отношений с якобы "государством-агрессором" предполагает сокрушительный удар по экономической системе страны, а запрет на деятельность российских банков подорвет всю банковскую систему Украины. Но и здесь радикалам удается навязывать свою волю. Пройдет еще какое-то время, и власть будет просто "валяться на асфальте", так как охотников до нее не останется. Кроме радикалов, конечно", — считает политолог.

О реальной опасности "дворцового переворота" предупреждают и украинские эксперты.

Что с коалицией?

Оппозиция обвиняет власть в том, что коалиция в Раде фактически отсутствует: большинства нет необходимых 226 голосов для принятия важных решений. Нардепам нелегко находить голоса даже под обычные законы, а из-за низкой дисциплины народных избранников спикер парламента Андрей Парубий периодически вынужден закрывать заседания досрочно.

У президента возражают: коалиция все-таки есть… да и кому это интересно?

Представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов заявил во вторник, что парламентская коалиция, по его сведениям, "полностью юридически существует". При этом он отметил, что украинцев не столько интересует коалиция, сколько "то, эффективно или неэффективно парламент издает на-гора положительные решения для страны".

Но как раз с этим далеко не все в порядке. Как отметил политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "без работающего парламента власть в принципе не может нормально функционировать, это очень плохой знак для западных партнеров".

Глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в уверения о существовании коалиции не верит и считает: кардинальные изменения давно назрели.

"Мы видим: в Раде коалиции нет, президент произносит ритуальные заклинания о том, что выборов не будет. Однако, памятуя о том, что политикам язык дан, для того чтобы скрывать свои истинные намерения, экспертная среда и очень многие истолковали это в диаметрально противоположном смысле — как раз то, что если договоренности таки не удастся достигнуть, если не удастся как-то реанимировать коалицию, то выборы как раз и не исключены", - сказал Золотарев РИА Новости Украина.

Согласно результатам общенационального (на подконтрольных Киеву территориях) опроса, проведенного в декабре 2016 года Фондом "Демократические инициативы", если бы парламентские выборы состоялись в ближайше время, в Раду прошли бы 7 партий.

"Батькивщина" получила бы 11% голосов, за Блок Петра Порошенко "Солидарность" проголосовали бы 9%, за "Оппозиционный блок" — 9%, за "Радикальную партию" — 7,8%, за партию мэра Львова Андрея Садового "Самопомич" — 7,6%, за "Гражданскую позицию" — 5,4%, за партию "За жизнь" — 5,7%. Остальные партии набирают меньше 5% и не проходят в парламент.