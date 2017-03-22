Лещенко вбивает клин в отношения между Трампом и Порошенко - Быков

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Американский советник украинского экс-президента Пол Манафорт получал деньги от Виктора Януковича через фальсифицированные документы и при посредничестве киргизского банка. Такое расследование в интернет-издании "Украинская правда" разместил народный депутат Сергей Лещенко с фото подтверждающих документов.

По его словам, соответствующие бумаги нашлись случайно, через людей, которые арендовали киевский офис Пола Манафорта после его отъезда из Украины.

Документ, на который ссылается Лещенко, это соглашение, по которому был проведен один из 22 платежей Манафорту, упоминающихся в отчетности "черной бухгалтерии" Партии Регионов. Речь идет о записи от 14 октября 2009-го года, когда американскому советнику было переведено 750 тысяч долларов. Деньги на счет Манафорта в США были переведены из Кыргызстана.

Возможные политические последствия обнародованной нардепом информации прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Сергей Быков.

Почему Сергей Лещенко разместил такое расследование? Он же уже народный депутат, а не журналист?

— Если мы посмотрим небольшую ретроспективу, то еще в августе 2016-го года Лещенко, когда презентовал амбарную книгу, он всем заявлял, что Пола Манафорта финансировали наличными деньгами, эти деньги получал якобы Калюжный. Но когда началось расследование, оказалось, что никаких наличных денег ни для какого Пола Манафорта никакой господин Калюжный не получал. Соответственно, это вскрылось. Это был как раз тот период, когда была избирательная президентская кампания в США, и таким образом украинские политики оказали непосредственное вмешательство в американские дела и непосредственно пытались влиять на ход избирательной кампании. Но, как мы видим, избирательная активность была достаточно неуспешной, точнее, кардинально безуспешной, поскольку как раз Дональд Трамп победил на президентских выборах. И сегодня то, что мы наблюдаем из блога господина Лещенко, мы видим новый виток. Теперь, оказывается, уже не якобы наличными средствами якобы финансировался Манафорт, теперь оказывается, что предприятие, которое является представительством иностранного предприятия, оно якобы продало компьютеры на сумму якобы 750 тысяч долларов. Но опять же, давайте откроем Хозяйственный кодекс и мы увидим, что представительства иностранных предприятий не могут вести самостоятельную хозяйственную деятельность. Соответственно, никакое представительство никакой компании "Деннис манафорт интернешнл" не могло продавать никакую технику, имущество, ручки, а единственным видом экономической деятельности, который записан в регистрационных документах данного представительства иностранной компании, являются маркетинговые конъюнктурные исследования. Все. Они могут приехать в Украину и заниматься исследовательской деятельностью для того, чтобы информировать свою материнскую кампанию.

Кроме Калюжного упоминается в расследовании также президент России Путин. К чему здесь Путин?

— Если мы сейчас немного проанализируем американскую прессу, мы увидим, что уже где-то с конца декабря – начала января начата активная информационная кампания по формированию общественного мнения якобы связей Трампа и Путина, которым пока еще не предоставлено никаких документальных подтверждений. Поэтому здесь, если мы рассматриваем данную информационную деятельность нардепа, бывшего журналиста Сергея Лещенко в антитрамповской кампании, в которой он замешан еще с, по меньшей мере лета 2016 года, то мы увидим, что он четко действует по тем шаблонам и тем сценариям фейк-ньюсмедиа, которые распространяются в США в тех СМИ, которые так называемые продемократические антиреспубликанские. Поэтому здесь абсолютно по шаблону, абсолютно по темникам высказался Сергей Лещенко, пытаясь представить определенную связь мнимую, опять же, между президентом США и президентом России. Это просто не выдерживает никакой критики этот материал, если немного открыть законодательство и немного посмотреть на документы.

Кто стоит за этим документом, за этой деятельностью? Сергей Лещенко самостоятельно действует или нет?

— Сергей Лещенко как один из в свое время руководителей "Украинской правды" и других проектов, которые принимали участие в получении грантов, получал гранты как раз в тот период, когда Администрация президента США была демократической. Соответственно, и демократы финансировали всю эту деятельность. Но своего рода сегодняшняя деятельность Сергея Лещенко – это такая попытка улучшить в кавычках отношение между Трампом и Украиной, соответственно, между Администрацией США сегодняшней и украинской администрацией.

В результате что мы получим? Как это повлияет на отношения США и Украины?

— США, я уверен, доподлинно знают все проблемы и все те нарекания, которые есть в Украине относительно внутриукраинских проблем, но у них хватает цивилизованности не вмешиваться сегодня во внутренние украинские дела, чего мы не наблюдали со стороны демократической администрации, когда вице-президент выступал перед парламентом и призывал парламентариев принимать или не принимать те или иные законы. Мы помним эти визиты господина Байдена. Сегодняшняя администрация не предпринимает таких попыток, но мы видим достаточно серьезную угрозу проведения аудита тех грантовых программ, которые выделялись во время так называемой демократической администрации и, вполне вероятно, что вследствие этого мы можем видеть достаточно серьезные и коррупционные, и просто мошеннические скандалы не в украинских судах, американских судах.

Почему документ получил огласку именно сейчас, ведь Манафорт давно уехал из Украины?

— Документы уничтожаются только в том случае, если они существуют. То, что мы видим, исходя из тех документов, которые опубликованы господином Лещенко в своем блоге, это фейк. Не может стоять подпись, печать на каких бы то ни было инвойсах того юридического лица, которое не имеет право вести хозяйственную деятельность. Это просто глупо, извините, конечно, но на самом деле это так.

Чем грозит появление этого расследования экс-президенту Виктору Януковичу?

— Я не думаю, что данный материал каким бы то ни было образом повлияет на ход расследования тех преступлений, которые состоялись на Майдане или тех коррупционных скандалов, которые были в эпоху правления президента Януковича.

Ранее Юрий Луценко заявил, что материалы досудебного расследования уголовного производства по госизмене Януковича будут переданы в суд в первом квартале 2017 года.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.