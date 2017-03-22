Преемник Моторолы: мы отобьем Донбасс

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Командир батальона "Спарта" вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Жога (позывной Воха), сменивший на этом посту погибшего Арсена Павлова (позывной Моторола), заявил о намерении вернуть под контроль территорию Донбасса.

"Мы у себя дома, мы никого не трогаем. И то, часть нашего дома вы забрали. Донбасс не успокоится до тех пор, пока он не возьмет свои административные границы. То есть Краматорск, Славянск, Красный Лиман", — сказал Жога в эфире телеканала "Россия 1".

Владимир Жога возглавил батальон "Спарта" после того, как его основатель Арсен Павлов (Моторола) погиб.

В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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В свою очередь, Служба безопасности Украины опровергает утверждения о причастности ВСУ к убийству командиров и обвиняет представителей МГБ ДНР в организации терактов. В виде доказательства СБУ разместила в интернете перехват телефонных разговоров первого заместителя командира 2-го армейского корпуса "ЛНР" полковника Олега Анащенко, незадолго до его убийства.