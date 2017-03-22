наверх
22.03.201714:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Преемник Моторолы: мы отобьем Донбасс

    (обновлено: )18611
    Командир батальона "Спарта" Владимир Жога (позывной Воха) заявил, что Донбасс не успокоится пока не возьмет свои административные границы - Краматорск, Славянск, Красный Лиман.
    Командир батальона Спарта вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Жога
    Владимир Жога, ВКонтакте

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Командир батальона "Спарта" вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Жога (позывной Воха), сменивший на этом посту погибшего Арсена Павлова (позывной Моторола), заявил о намерении вернуть под контроль территорию Донбасса.

    На концерте в Москве Кобзон посвятил песню Мотороле. Видео
    Канал Alexandr Kazakov на Youtube
    На концерте в Москве Кобзон посвятил песню Мотороле

    "Мы у себя дома, мы никого не трогаем. И то, часть нашего дома вы забрали. Донбасс не успокоится до тех пор, пока он не возьмет свои административные границы. То есть Краматорск, Славянск, Красный Лиман", — сказал Жога в эфире телеканала "Россия 1".

    Владимир Жога возглавил батальон "Спарта" после того, как его основатель Арсен Павлов (Моторола) погиб.

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

    Читайте также: Фугас для замкомандира Народной милиции ЛНР: подробности и версии

    В свою очередь, Служба безопасности Украины опровергает утверждения о причастности ВСУ к убийству командиров и обвиняет представителей МГБ ДНР в организации терактов. В виде доказательства СБУ разместила в интернете перехват телефонных разговоров первого заместителя командира 2-го армейского корпуса "ЛНР" полковника Олега Анащенко, незадолго до его убийства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Национальный банк Украины
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия