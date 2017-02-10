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    "Гиви" похоронен рядом с "Моторолой"

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (107)

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    Михаил Толстых с позывным "Гиви" был похоронен на одном из кладбищ на юге Донецка. На траурной церемонии присутствовали Александр Захарченко и Владимир Кононов.
    Прощание с командиром батальона Сомали М. Толстых (Гиви) в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Церемония прощания с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых закончилась в Донецке, он похоронен на одном из кладбищ на юге города, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

    Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Донецке неоднозначное отношение к смерти "Гиви"

    Толстых, известный как "Гиви", погиб в среду в пригороде Донецка, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель" в окно его кабинета. Власти ДНР считают произошедшее терактом.

    Толстых был похоронен на одном из кладбищ на юге Донецка, рядом с Арсеном Павловым с позывным "Моторола".

    Толстых хоронили в закрытом гробу. На траурной церемонии присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и министр обороны Владимир Кононов.

    Смотрите также: Донецк: церемония прощания с "Гиви"

    Ранее в "Новой газете" со ссылкой на человека, представившегося ополченцем батальона ДНР "Сомали" Игорем Мыльцевым с позывным "Француз", появилась информация, что убийство Толстых организовали его подчиненные. Теракт в отношении "Гиви" якобы был местью за брошенных командиром сослуживцев во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. Эту информацию журналисты узнали в ходе переписки с человеком, назвавшимся Мыльцевым в соцсети. Источник в правоохранительных органах ДНР информацию о причастности ополченцев к гибели "Гиви" опроверг, отметив, что аккаунт, с которого велась переписка с журналистами, был взломан в сентябре 2016 года.

    В штабе "Сомали" заявили, что ополченца по имени Игорь Мыльцев в батальоне ДНР "Сомали" никогда не было.

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