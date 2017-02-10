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    Донецк: церемония прощания с "Гиви"

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (105)

    (обновлено: )19310
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Александр Захарченко на церемонии прощания с Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    @sashakots
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    novosti.dn.ua
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    novosti.dn.ua
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    novosti.dn.ua
    Александр Захарченко на церемонии прощания с Гиви
    Александр Захарченко на церемонии прощания с "Гиви"
    novosti.dn.ua
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    @sashakots
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    @sashakots
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    @sashakots
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    @sashakots
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    @sashakots

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    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"

    В пятницу в Донецке проходит церемония прощания с командиром батальона ополченцев "Сомали" Михаилом Толстых, который известен под позывным "Гиви". 

    Смотрите также: Убийство "Гиви": версии и мнения по обе стороны фронта

    Как сообщалось ранее, "Гиви" погиб в результате взрыва в своем кабинете в Макеевке. Толстых был убит, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета "Шмель".

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

    Смотрите также: Захарченко: "Гиви" убили подло, но всех нас не перестреляете

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