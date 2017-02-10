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    Признавшийся в убийстве "Гиви" никогда не числился в "Сомали" - штаб

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (107)

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    Начальник штаба батальона с позывным "Егор" сообщил, что в рядах "Сомали" не было бойца по фамилии Мыльцев. Его заявление последовало после того, как появилась информация об организации убийства "Гиви" его подчиненными.
    На месте гибели командира батальона ДНР Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви
    twitter.com/BylByleva17

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Ополченца по имени Игорь Мыльцев, который якобы взял на себя ответственность за убийство Михаила Толстых с позывным "Гиви", в батальоне ДНР "Сомали" никогда не было, заявил начальник штаба батальона с позывным "Егор".

    Михаил Толстых, позывной Гиви
    twitter.com/GiviSomali
    Убийство "Гиви": версии и мнения по обе стороны фронта

    Ранее в "Новой газете" со ссылкой на человека, представившегося ополченцем батальона ДНР "Сомали" Игорем Мыльцевым с позывным "Француз", появилась информация, что убийство Толстых организовали его подчиненные. Теракт в отношении "Гиви" якобы был местью за брошенных командиром сослуживцев во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. Эту информацию журналисты узнали в ходе переписки с человеком, назвавшимся Мыльцевым в соцсети. Источник в правоохранительных органах ДНР информацию о причастности ополченцев к гибели "Гиви" опроверг, отметив, что аккаунт, с которого велась переписка с журналистами, был взломан в сентябре 2016 года.

    "Я с командиром (Михаилом Толстых — Ред.) от истока батальона. По именным спискам, такой боец (Мыльцев — Ред.) не числился. Были бойцы с позывным "Француз" — два человека, но по фамилии совсем не попадают", — сказал журналистам ополченец "Егор".

    Смотрите также: Донецк: церемония прощания с "Гиви"

    В среду утром, 8 февраля, минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности. В пятницу его похоронили рядом с Андреем Павловым ("Моторолой").

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