Признавшийся в убийстве "Гиви" никогда не числился в "Сомали" - штаб

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Ополченца по имени Игорь Мыльцев, который якобы взял на себя ответственность за убийство Михаила Толстых с позывным "Гиви", в батальоне ДНР "Сомали" никогда не было, заявил начальник штаба батальона с позывным "Егор".

Ранее в "Новой газете" со ссылкой на человека, представившегося ополченцем батальона ДНР "Сомали" Игорем Мыльцевым с позывным "Француз", появилась информация, что убийство Толстых организовали его подчиненные. Теракт в отношении "Гиви" якобы был местью за брошенных командиром сослуживцев во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года. Эту информацию журналисты узнали в ходе переписки с человеком, назвавшимся Мыльцевым в соцсети. Источник в правоохранительных органах ДНР информацию о причастности ополченцев к гибели "Гиви" опроверг, отметив, что аккаунт, с которого велась переписка с журналистами, был взломан в сентябре 2016 года.

"Я с командиром (Михаилом Толстых — Ред.) от истока батальона. По именным спискам, такой боец (Мыльцев — Ред.) не числился. Были бойцы с позывным "Француз" — два человека, но по фамилии совсем не попадают", — сказал журналистам ополченец "Егор".

Смотрите также: Донецк: церемония прощания с "Гиви"

В среду утром, 8 февраля, минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности. В пятницу его похоронили рядом с Андреем Павловым ("Моторолой").