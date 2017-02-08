Убийство "Гиви": версии и мнения по обе стороны фронта

РИА Новости Украина

Утром 8 февраля в Макеевке, что под Донецком, погиб командир батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Толстых, известный как "Гиви".

Минобороны ДНР заявило, что ополченец погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

По одним данным сдетонировало взрывное устройство, по другим – стреляли из гранатомета "Шмель".

Ответственность за гибель "Гиви" в самопровозглашенной ДНР возлагают на украинские спецслужбы, заявил представитель минобороны ДНР.

"По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины (Зоряна) Шкиряка", – заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР.

Другая версия, популярная в соцсетях Украины, – что это "внутренние разборки" и/или зачистки в ДНР, при которых убирают представителей условной "партии войны", не согласных с прекращением войны в Донбассе и реализацией минских соглашений.

РИА Новости Украина собрало различные версии произошедшего – с обеих сторон фронта.

"Мяч на стороне Украины – готова ли она к переговорам?"

Убийство "Гиви", как и убийство "Моторолы", — это звенья одной цепи, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"К этому вряд ли причастны украинские спецслужбы. К большому сожалению, они способны только "крышевать" контрабанду в зоне АТО. Убийство "Гиви", как и "Моторолы", имеет две причины.

1) В ДНР устраняют особо "буйных", которые не хотят находится в рамках четких правил игры и военной дисциплины, которую внедряет Захарченко. "Атаманщина" закончилась.

2) Перед анонсированной встречей в нормандском формате дается ряд сигналов Западу и Украине:

— ситуация в ДНР под полным контролем, а командиры, приложившие руку к нарушение минских договоренностей, понесли наказание;

— устраняются публичные фигуры, которые наиболее успели засветиться в войне и вызывают наибольшую агрессию в Украине;

— в ДНР готовы идти на переговоры в рамках "минского" процесса;

twitter.com/BylByleva17 На месте гибели командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви"

— теперь мяч на поле Украины. Понесут ли наказание военные, которые отдавали приказ о "ползучем" наступлении? И готова ли вообще Украина к переговорам?", – написал эксперт.

Мнения радикально разделились

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев пишет, что "любой человек, открыто выступающий против политического украинства, должен быть каждый день готов к смерти. Скорее всего, исподтишка. Таковы давние традиции этой идеологии".

"И да. Теперь ясно, что "горячие головы" явно поспешили обвинить в смерти Дрёмова и Мозгового именно Плотницкого. Теперь я склоняюсь к мысли, их убили те же украинские террористы, что и Павлова и Толстых", – сообщил Ткачев.

Известный донецкий журналист и блогер Денис Селезнев кратко прокомментировал произошедшее.

"В общем если это украинцы убили, то у нас тут просто проходной двор и дыра, если же не украинцы, то это вообще дно. Ни злости, ни возмущения, просто пустота и растерянность", – отметил Селезнев.

А советник главы МВД Зорян Шкиряк уверен, что главам ДНР и ЛНР соответственно Александру Захарченко и Игорю Плотницкому "лучше сдаться, чтоб не повторить судьбу "Гиви". По словам Шкиряка, "уже можно говорить о целенаправленной ликвидации главарей ЛДНР".

Справка

Михаил Толстых был одним из наиболее известных командиров ополченцев, командовал батальоном "Сомали", входящим в состав вооруженных сил непризнанной ДНР. Подразделение участвовало в боях в Славянске, Иловайске, аэропорту Донецка.

Напомним, 16 октября в результате взрыва в лифте жилого дома в Донецке погиб известный ополченец и полевой командир Арсен Павлов, известный как "Моторола". Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.