Появились новые кадры с места гибели "Гиви"

В самопровозглашенной республике также заявили, что ополченец погиб в результате выстрела из огнемета "Шмель".

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В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.