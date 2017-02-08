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    Появились новые кадры с места гибели "Гиви"

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    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (85)

    (обновлено: )44504
    Минобороны самопровозглашенной ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта. В сети появились новые кадры с места гибели Михаила Толстых, известного как "Гиви".
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    В самопровозглашенной республике также заявили, что ополченец погиб в результате выстрела из огнемета "Шмель".

    Смотрите также: Первые кадры с места гибели комбата ДНР "Гиви"

    В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

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