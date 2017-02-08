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    Михаил Толстых "Гиви". Справка

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    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (83)

    (обновлено: )44410
    Михаил Толстых родился 19 июля 1980 года в Иловайске, погиб 8 февраля в результате теракта. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск на стороне ДНР, летом 2014 года - в боях за Иловайск.
    Михаил Толстых, позывной Гиви
    twitter.com/GiviSomali

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в среду в результате теракта, сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Ниже приводится биографическая справка.

    Михаил Сергеевич Толстых (Гиви) родился 19 июля 1980 года в Иловайске. По словам Гиви, он русский, а такой позывной впервые получил еще в армии благодаря своей внешности, похожей на грузинскую. При этом в Грузии родственников у него нет.

    Смотрите также: Первые кадры с места гибели комбата ДНР "Гиви"

    В 1998-2000 годах служил в Вооруженных силах Украины, в учебном центре "Десна". Военная специальность — командир танка. Затем работал промышленным альпинистом, был водителем дизельного погрузчика на канатном заводе.

    С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск на стороне ДНР, летом 2014 года — в боях за Иловайск. С сентября 2014 года участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

    На начальном этапе службы Гиви был водителем у командира с позывным "Прапор", ближайшего помощника Игоря Стрелкова (бывший министр обороны ДНР). Со временем Михаил Толстых стал одним из наиболее известных представителей ополчения самопровозглашенной ДНР.

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    Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным "Гиви"

    16 февраля 2015 года был включен в санкционный список Европейского союза.

    В 2015 на Михаила Толстых неоднократно совершали покушения.

    Получил несколько наград от самопровозглашенной ДНР.

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    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (слева) вручает звезду Героя ополченцу Донецкой народной республики (ДНР) с позывным "Гиви"

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